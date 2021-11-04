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Владимир Вдовиченков хочет отсудить у туроператора больше миллиона

Владимир Вдовиченков хочет отсудить у туроператора больше миллиона
Актер Владимир Вдовиченков потерял огромную сумму денег. Соответствующее заявление от Владимира Вдовиченкова поступило в Пресненский суд. Как оказалось, актер планировал отдохнуть с семьей в Греции. За путевку он заплатил более 600 тысяч рублей. Однако туроператор Mouzenidis Travel приостановил свою деятельность, из-за чего поездка артиста сорвалась. Мириться с данной неприятностью он не захотел. «В суд поступило исковое заявление о защите прав потребителя по договору об оказании туристических услуг. В нем Вдовиченков Владимир Владимирович просит взыскать с ООО «Музенидис трэвел» сумму понесенных убытков в размере 623 447 рублей, проценты по статье 395 ГПК РФ 8924 рублей, моральный вред 600 000 рублей, наложить штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителя — 50% от суммы, присужденной судом», — рассказали в пресс-службе суда ТАСС.
Владимир Вдовиченков Еще в июле данный оператор сообщил об отмене всех туров в Грецию. По подсчетам специалистов, компания задолжала своим клиентам порядка 12 миллионов евро или один миллиард рублей. Соцсети давно переполнены негативными комментариями, адресованными представителям фирмы. В суде в ближайшее время будут рассматриваться несколько коллективных исков. Будучи человеком крайне скрытным, Владимир Вдовиченков ранее не рассказывал о возникших у него проблемах. Он и сейчас не комментирует судебные тяжбы. Вместо этого в социальных сетях он предпочитает делиться творческими планами и кадрами со съемочных площадок.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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