Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Водителям рассказали, за какие предметы в машине можно получить штраф

Водителям рассказали, за какие предметы в машине можно получить штраф

Согласно российскому законодательству, перевозка определённых грузов и предметов в машине запрещена. Оштрафовать могут за немаркированный алкоголь объемом более 10 литров, оружие, мясо и туши животных, полученные в результате браконьерства, а также за выкопанные в лесу и парковых зонах деревья и кустарники, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев.

По его словам, за найденное в автомобиле оружие (если это не содержит признаков уголовно наказуемого деяния), владельцу транспорта грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей с возможной конфискацией находки. При нарушении правил транспортировки оружия и патронов к нему можно получить административное взыскание от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

"Следует отметить, что пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж. Все, что выше, - это спортивное оружие, которое можно купить только на основании документа, подтверждающего занятие спортом, связанным со стрельбой", - добавил юрист.

Однако стоит помнить, что в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона №150 "Об оружии", ношение и перевозка любой пневматики с любой дульной энергией в границах населенных пунктов в заряженном состоянии или снаряженном состоянии запрещена.

Так что, для перевозки пневматического оружия в населенных пунктах с любой дульной энергией оно должно быть не заряжено, а баллон со сжатым воздухом должен быть снят.

За перевозку мяса и туш животных, полученных браконьерским путем, нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишить права на охоту на срок до двух лет. За самовольное выкапывание лесных насаждений придется отдать от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юрлицам - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Перемещение по территории России алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением ее перевозки физлицами в объеме не более 10 литров на одного человека, карается штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией продукции, отметил эксперт.

Ранее Ruposters писал, что в новый КоАП внесли взыскание до 3 тыс. рублей за парковку на газоне.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В здоровом теле — здоровый дух: как правильное питание влияет на биополе человека
В здоровом теле — здоровый дух: как правильное питание влияет на
Водителям рассказали, за какие предметы в машине можно получить штраф
Водителям рассказали, за какие предметы в машине можно получить штраф
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии
Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке
Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке
В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик
В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик
Солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Татьяна Чердынцева: «Муж помог мне полюбить себя»
Татьяна Чердынцева: «Муж помог мне полюбить себя»
Какие исторические праздники отмечаются 4 ноября 2021 года
Какие исторические праздники отмечаются 4 ноября 2021 года
Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда
Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Младшая дочка Веры Брежневой показала своего папу
Младшая дочка Веры Брежневой показала своего папу

Топ на сегодня

Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному интеллекту
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых"
У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии Байдена
У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии

Еще по теме

В России могут ужесточить ответственность за ношение оружия в состоянии опьянения
В Ижевске нетрезвый охранник потерял в ночном клубе заряженный травматический пистолет
Водителям напомнили о 7 непредвиденных штрафах
Госдума приняла во втором чтении закон о штрафах за фальсификацию административных дел