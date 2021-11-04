Знак Венеры: как его использовать для привлечения мужчин и удачи в любви

Вадим Карасев

Знак Венеры, называемый также женским знаком, может принести любой представительнице прекрасного пола много удачи в любви. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как его можно использовать себе во благо.

Ранее мы уже рассказывали про сильный женский оберег — лунницу. Вы можете сделать ее своими руками. Она отлично сочетается со свойствами знака Венеры и не нейтрализует его, а наоборот, дополняет.

Самый простой способ

Женщина может скачать картинку с изображением зеркала Венеры на телефон или компьютер, чтобы поставить на заставку. В таком случае данный символ уже будет приносить массу пользы. Повысится женственность и придет уверенность в себе. Будет проще находить общий язык с мужчинами.

Нанесение на тело

Можно нанести знак Венеры на тело — нарисовать его перед важной романтической встречей на руку или любое незаметное место. Второй вариант более радикальный — татуировка. Рисунки на теле любят далеко не все, но такая татуировка будет действительно очень важной для любой представительницы прекрасного пола. Женский знак будет повышать энергетику, привлекать удачу в любви и выступать в роли мощного оберега от одиночества и негатива.

Принт на одежде

Такой рисунок будет полезен во время свидания, а также поможет женщине стать более привлекательной для мужчин, но проблема в том, что не все живут там, где можно носить такую футболку или кофту круглый год. С другой стороны, окружающим совсем не обязательно видеть такой символ, поэтому зимой уместно надевать футболки или кофты с изображением зеркала Венеры под верхнюю одежду. Конечно, эффект будет не таким сильным, но все же останется.

Украшения в виде женского символа

Это могут быть подвески или серьги. Эксперты в области биоэнергетики считают, что сила сережек в форме зеркала Венеры или подвеска обладают примерно равной силой. Самый лучший материал для такого талисмана — золото, платина, но можно использовать и серебро.

Золотые или платиновые изделия будут делать женщину более привлекательной в глазах окружающих. Это придаст ей уверенности и силы. Что касается серебряного изделия, то оно будет эффективным оберегом от любовных невзгод.