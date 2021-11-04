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Звезда «Доктора Хауса» признался в своей нетрадиционной ориентации

Звезда «Доктора Хауса» признался в своей нетрадиционной ориентации
Кэл Пенн уже 11 лет встречается с мужчиной по имени Джош44-летний американский актер индийского происхождения Кэл Пенн, звезда сериала «Доктор Хаус», сделал каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.Пенн представил свои мемуары, где рассказал об отношениях с мужчиной. Также актер признался, что недавно обручился со своим избранником по имени Джош, с которым встречается уже 11 лет. Кэл добавил, что познакомился со своим будущим мужем, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы. Пенн заявил, что достаточно поздно понял, что его влечет к мужчинам.Актер отметил, что, в отличие от своего партнера и близких людей, является открытым человеком. «Я всегда был открыт перед теми, с кем общался лично. Если встречался с кем-то в баре, если мы с Джошем шли куда-то вместе или говорили с друзьями. Джош, мои родители и мой брат, четыре самых близких человека, достаточно закрыты. Они не любят внимания и избегают его», — написал Пенн.Кэл известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Доктор Хаус», «Король вечеринок», «Гарольд и Кумар» и других. Также мужчина был заместителем главы отдела по связям с общественностью в президентской администрации. Однако Пенн позже покинул этот пост и вернулся к карьере актера.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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