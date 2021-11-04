Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке

Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке

Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке
И все же некоторые остепенилисьЗвездные романы не удивляют никого, и все же некоторым селебритис удается вызвать недоумение даже у преданных поклонников, когда в СМИ проскальзывает новость о новой пассии их любимого артиста. Сегодня мы решили поговорить о самых любвеобильных звездах, которые привыкли бросаться в любовный омут с головой.Леонардо Ди КаприоАктер известен своей влюбчивостью, в объятиях звездного красавчика побывала не одна супермодель, не говоря уже о коллегах актера по съемкам. Одним из самых ярких романов актера были отношения с Жизель Бюндхен. Звезды провстречались почти пять лет, однако перейти на следующий уровень в отношениях они не смогли. Далее последовала череда романов с Блейк Лайвли, Лив Тайлер, Кейт Мосс и другими суперзвездами. Лео никогда не был женат, а потому всегда имел полное право увлекаться новой красоткой, кто знает, изменится ли что-то в жизни ДиКаприо в ближайшее время или нет.Джуд ЛоуЕще один голливудский сердцеед попал в наш рейтинг. Список бывших пассий актера примерно сравним со списком ДиКаприо. Но в отличие от Лео, Джуд был женат целых шесть лет на коллеге Сэйди Фрост. От актрисы у Лоу есть трое детей. После разрыва последовали романы с Сиенной Миллер и другими менее звездными актрисами, при этом сам Лоу предпочитает особо не комментировать свою личную жизнь, а также старается не попадаться в объективы папарацци с новыми девушками. В начале 2019 стало известно, что актер, наконец, остепенился и женился на Филиппе Коэн. В прошлом году у пары родился ребенок, и, кажется, Джуд действительно нашел человека, от которого не хочется сбежать в чужие объятия.
Кэмерон ДиазАктриса никогда не стеснялась заявлять, что обожает коллекционировать мужские сердца. Очень долго звезда сопротивлялась браку, предпочитая вечеринки и мимолетные романы семейным ужинам. Среди бывших звезды числятся Джаред Лето, Джастин Тимберлейк и другие менее звездные мужчины из других сфер шоу-бизнеса. Однако в 2015 году актриса сдалась под напором Бенджи Мэддена — популярного исполнителя — и вышла за него замуж.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

В здоровом теле — здоровый дух: как правильное питание влияет на биополе человека
В здоровом теле — здоровый дух: как правильное питание влияет на
Водителям рассказали, за какие предметы в машине можно получить штраф
Водителям рассказали, за какие предметы в машине можно получить штраф
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии
Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке
Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке
В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик
В Сети обсуждают, почему Андрей Малахов может носить парик
Солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Татьяна Чердынцева: «Муж помог мне полюбить себя»
Татьяна Чердынцева: «Муж помог мне полюбить себя»
Какие исторические праздники отмечаются 4 ноября 2021 года
Какие исторические праздники отмечаются 4 ноября 2021 года
Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда
Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Младшая дочка Веры Брежневой показала своего папу
Младшая дочка Веры Брежневой показала своего папу

Топ на сегодня

Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному интеллекту
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых"
У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии Байдена
У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии

Еще по теме

Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен
«Эта свадьба пела и плясала»: Ди Каприо объявил о женитьбе на 24-летней модели
Стало известно, почему Дженнифер Энистон не начинает новые отношения после развода
Райан Рейнольдс иронично отреагировал на трансформацию Блейк Лайвли для новой роли