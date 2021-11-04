Звезды, которые постоянно влюбляются в партнеров по съемочной площадке

И все же некоторые остепенилисьЗвездные романы не удивляют никого, и все же некоторым селебритис удается вызвать недоумение даже у преданных поклонников, когда в СМИ проскальзывает новость о новой пассии их любимого артиста. Сегодня мы решили поговорить о самых любвеобильных звездах, которые привыкли бросаться в любовный омут с головой.Актер известен своей влюбчивостью, в объятиях звездного красавчика побывала не одна супермодель, не говоря уже о коллегах актера по съемкам. Одним из самых ярких романов актера были отношения с Жизель Бюндхен. Звезды провстречались почти пять лет, однако перейти на следующий уровень в отношениях они не смогли. Далее последовала череда романов с Блейк Лайвли, Лив Тайлер, Кейт Мосс и другими суперзвездами. Лео никогда не был женат, а потому всегда имел полное право увлекаться новой красоткой, кто знает, изменится ли что-то в жизни ДиКаприо в ближайшее время или нет.Еще один голливудский сердцеед попал в наш рейтинг. Список бывших пассий актера примерно сравним со списком ДиКаприо. Но в отличие от Лео, Джуд был женат целых шесть лет на коллеге Сэйди Фрост. От актрисы у Лоу есть трое детей. После разрыва последовали романы с Сиенной Миллер и другими менее звездными актрисами, при этом сам Лоу предпочитает особо не комментировать свою личную жизнь, а также старается не попадаться в объективы папарацци с новыми девушками. В начале 2019 стало известно, что актер, наконец, остепенился и женился на Филиппе Коэн. В прошлом году у пары родился ребенок, и, кажется, Джуд действительно нашел человека, от которого не хочется сбежать в чужие объятия.Актриса никогда не стеснялась заявлять, что обожает коллекционировать мужские сердца. Очень долго звезда сопротивлялась браку, предпочитая вечеринки и мимолетные романы семейным ужинам. Среди бывших звезды числятся Джаред Лето, Джастин Тимберлейк и другие менее звездные мужчины из других сфер шоу-бизнеса. Однако в 2015 году актриса сдалась под напором Бенджи Мэддена — популярного исполнителя — и вышла за него замуж.