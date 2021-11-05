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10+ инженерных идей, которые не решили проблему, а лишь усугубили ее

10+ инженерных идей, которые не решили проблему, а лишь усугубили ее

Все мы понимаем, что дизайнерские и инженерные решения должны помогать нам решать бытовые проблемы — это должно быть и эстетично и удобно для пользователя.

Однако, существуют такие специалисты, для которых красота и эстетика находятся на последнем месте, да и сами конструкции требуют огромных доработок.

В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи:

Не очень практично, зато знаешь что бумага всегда есть


Как вам такая «швейцарская» надежность?


Перфекционист вышел из чата



Ну спасибо за работу


Да, я единственный это заметил и не могу успокоиться


Зачем это нужно было делать?


Попросили сделать что-то креативное


Как вам такое дизайнерское решения?


Живу напротив и меня это бесит каждый день


И так сойдет


Ну и зачем?


# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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