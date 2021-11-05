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10 лучших фотографий от финалистов конкурса Comedy Pet Photography Awards 2021, которые точно поднимут вам настроение

10 лучших фотографий от финалистов конкурса Comedy Pet Photography Awards 2021, которые точно поднимут вам настроение

Все мы знаем, что домашние животные могут вести себя глупо и даже странно. Иногда вместо того, чтобы сделать эпический снимок бегущего щенка, вы получаете изображение, которое не выглядит таким уж и величественным. Именно на этом и сосредоточены награды Comedy Pet Photography Awards.

Ежегодно в рамках этой премии объявляются финалисты самого веселого конкурса домашних животных, на который люди со всего мира присылают смешные фотографии своих питомцев. Фотографии обязательно вызовут улыбку на вашем лице и сделают ваш день лучше!

«Джефф крадет всеобщее внимание у своего брата Джаффы».

"Щенок Сибы обнимается с любимой кошкой".

«Бейли была так рада видеть своих друзей, что не могла усидеть на месте, чтобы сфотографироваться!»

«Кажется, я проглотил один из мыльных пузырей».

«Наша внучка дала команду сесть. Бо очень послушен».

«Это моя лучшая подруга Фейт и ее муж Алекс… И их дерзкий Спрудл Хьюго».

«Пес Флинт заменил мне моих друзей в музыкальной группе во время карантина».

Игра в Прятки по версии маленькой Нуки

«По словам Оззи, нам нужна новая панель для забора как можно скорее. Он устал от Честера, нашего любопытного соседа, который шпионит за ним каждый раз, когда он ест».

Момент эврики! «Кьюти и Спиди - это 2 птенца, которые вылупились из яиц, помещенных в инкубатор дома в августе 2020 года. Первые несколько недель они провели в помещении. На фото им чуть больше двух недель. Им было все любопытно. Это тот день. они обнаружили свою собственную тень.

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По материалам: Юмор

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