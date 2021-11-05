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12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite

12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite


Релиз Bright Memory: Infinite должен состояться на PC уже на следующей неделе – 12 ноября, а дата выхода версии для консолей Xbox Series X | S пока не сообщается. Портал IGN сегодня опубликовал 12-минутный геймплейный ролик Bright Memory: Infinite, на котором можно видеть во все красе высокотехнологичный шутер.


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Напомним, что Bright Memory: Infinite – это шутер с перестрелками и сражениями на мечах в сеттинге футуристического Китая. Игра является полноценной версией проекта Bright Memory, который вышел на Xbox еще в прошлом году. Bright Memory можно считать просто демонстрацией возможностей игры Bright Memory: Infinite.

Оригинальную Bright Memory можно купить в Microsoft Store за $7,99, но в игре всего около часа геймплея. Продолжительность Bright Memory: Infinite пока не уточняется.

Bright Memory

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По материалам: newxboxone

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