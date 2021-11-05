13 раз, когда идея приготовить "что-нибудь эдакое" обернулась кошмаром на кухне

Никто не готовит абсолютно идеальную еду каждый раз, когда надевает фартук, и у большинства из нас хоть раз был случай на кухне, когда мы ударили в грязь лицом.

Но эта подборка демонстрирует одни из самых больших кулинарных фейлов всех времен.

От хлеба на закваске, полностью сырого посередине, до пиццы, которая выглядит так, как будто она была обуглена в огненных ямах ада, эти творения действительно являются настоящими кухонными кошмарами.

1. Эта катастрофа с выпечкой хлеба, произошедшая в неизвестном месте, была описана как «хлеб на закваске средней прожарки» - он твердый снаружи и жидкий внутри.

2. Пицца, которая выглядит так, будто ее готовили в огненных глубинах ада в течение нескольких часов. Фото, предположительно снято в Великобритании.

3. Никто не застрахован от случайных проливов или брызг на кухне. Однако редко это заканчивается вот таким беспорядком, и это, очевидно, острый соус ... который, наверное, жжет ему лицо!

4. Это не куски угля, а печенье, случайно оставленное в духовке на 10 часов. Снимок сделан в неизвестном месте

5. Эти неприятно выглядящие пирожные, приготовленные на кухне в США, либо недоферментированы, либо переброжены. В любом случае они не выглядят аппетитно!

6. То ли из-за остекленевшего взгляда, то ли из-за маниакальной ухмылки, этот торт в форме барашка от шеф-повара-любителя выглядит как что-то из фильма ужасов

7. Этот брауни из американской кухни выглядел намного лучше до того, как его поставили в духовку (слева).

8. Как должны выглядеть макароны с сыром на Хэллоуин

9. Как можно было испортить готовую лапшу?!

10. Иногда все получается не так, как вы ожидаете - например, этот совершенно невпечатляющий хлеб с корицей, который испекли на британской кухне.

11. Вот еще одно блюдо, созданное американским поваром-самоучкой, который сильно переоценил, сколько времени потребуется, чтобы приготовить эти теперь обугленные манты

12. Этот вполне приличный пирог постигла редкая судьба:на него упал кактус, пробив корку и разрушив все это, сделав его непригодным для употребления в пищу