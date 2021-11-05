14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только

Вадим Карасев

Смелое переосмысление сказок Пушкина, корейский триллер про эксперименты с сознанием, возвращение Декстера, Евгений Цыганов в роли призрака, молодежная комедия с сестрой Тимоти Шаламе, масштабная фэнтези-сага и перезапуск культового аниме — чего только нет в сериальном "меню" конца осени. Изучаем его подробно и выбираем, что смотреть в ноябре.

"Везет"

4 ноября, IVIВ ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Александра Соловьева, Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако

Главному герою сериала "Везет" Ивану (Евгений Цыганов) как раз таки не везет: карьера мотогонщика заканчивается из-за травмы, алкогольная зависимость затягивает, в личной жизни все тоже из рук вон плохо. Вместо того чтобы, как раньше, гонять по льду, Ивану светит лишь развозить по домам пассажиров в самых разных состояниях, работая "трезвым водителем". И тут что ни персонаж — то целая история, будь то отчаявшийся до предела бизнесмен, накачанный клофелином дирижер-иностранец или решившая начать новую жизнь содержанка.

Помимо Цыганова в сериале занято множество других звезд, включая Владимира Меньшова, для которого роль в этом проекте стала последней. Кроме звездного состава сериал хвалят за остроумие и колоритную картинку: мрачной романтики заснеженных спальных районов хоть отбавляй.





Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. Кадр из сериала "Везет"

"Доктор Брейн" (Dr. Brain)

4 ноября, Apple TV+ В ролях: Ли Сон-гюн, Пак Хи-сун, Со Джи-хе, Тео Ю, Ли Джэ-вон, Вон Ми-вон

На платформе Apple TV+ вышел сериал корейского режиссера Ким Джи-уна. "Доктор Брейн" — триллер для любителей научной фантастики на тему экспериментов с человеческим сознанием. Знаменитый по фильму "Паразиты" Ли Сон-гюн играет талантливого ученого, который в результате многолетних исследований находит возможность синхронизировать свой мозг с сознанием мертвых людей, благодаря чему получает доступ к их мыслям и воспоминаниям. Таким способом он надеется разобраться и в собственной семейной трагедии — расследовать загадочную гибель сына. Разумеется, погружение в сознание умерших будет приключением не для слабонервных, а количество всевозможных тайн только увеличится.

Режиссер Ким Джи-ун в основном снимает криминальные триллеры и фильмы ужасов ("Незваные", "Я видел дьявола") и в своем первом сериале тоже мастерски нагнетает атмосферу, смешивая в одном проекте научную фантастику, мистику, хоррор и семейную драму.





Ли Сон-гюн. Кадр из сериала "Доктор Брейн"

"Чиновница"

5 ноября, Kion В ролях: Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Максим Виторган, Полина Кутепова

В драме "Чиновница" Виктория Толстоганова играет начальницу финансового отдела регионального Минздрава Арину. В ее жизни все складывается так, что можно только позавидовать: машина, квартира, дорогие покупки, любимый мужчина, щедро осыпающий подарками. Арина влюблена и время от времени помогает своему избраннику (Максим Виторган) — подписывает документы, ведь мужчина ведет бизнес с крупнейшей в регионе фармацевтической компанией. Чиновница особо не вникает в схему, частью которой стала, пока жизнь не заставляет ее осознать собственные ошибки. От контрафактных лекарств гибнет ее близкий человек — только тогда Арина понимает весь ужас происходящего и решает самостоятельно разоблачить коррумпированную цепь.





Виктория Толстоганова. Кадр из сериала "Чиновница"

"Декстер: Новая кровь" (Dexter: New Blood)

7 ноября, Showtime/"Амедиатека" В ролях: Майкл С. Холл, Джулия Джонс, Дэвид Магидофф, Дженнифер Карпентер

Декстер Морган возвращается на радость поклонникам после долгого перерыва (восьмой сезон закончился еще в 2013 году). "Благородный маньяк", которого играет Майкл С. Холл, по сюжету все это время был занят тем, что выстраивал новую жизнь — под чужим именем, в небольшом тихом городке, оставив в прошлом свои преступления. Если вы не смотрели предыдущие серии "Декстера", поясним (спойлер!): герой Холла на протяжении восьми сезонов самостоятельно вершил правосудие, хладнокровно расправляясь с убийцами и насильниками. Теперь же он — законопослушный гражданин, работает в магазине (правда, продает оружие) и крутит роман с сотрудницей полиции.

Так и протекала бы мирная жизнь Моргана, если бы в городке не завелся некто, похищающий и убивающий местных жителей. Декстер не может оставить это просто так: прошлое дает о себе знать, душа требует справедливости — как легко предположить, "новая кровь" прольется уже совсем скоро.





Майкл С. Холл. Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"

"Сказки Пушкина. Для взрослых"

10 ноября, more.tvВ ролях: Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Лолита Милявская, Павел Попов, Денис Шведов, Алена Свиридова, Ирина Безрукова

Создатели сериала (шоураннером выступает писатель и журналист Михаил Зыгарь) обещают зрителям максимально дерзкое прочтение классики: пожалуй, с произведениями Пушкина еще никто не обращался так смело. Действие пяти всем известных сказок переносится в современный мир, и тогда в их содержании появляются совершенно неожиданные краски.

Первой будет показана "Рыбка". Знакомый сюжет обретает звучание эротического триллера: Рыбка — кинозвезда (Ингеборга Дапкунайте), пойманная в сети дейтинговых приложений Рыбаком (Павел Попов). Мужчина промышляет, обворовывая наивных девушек, однако в случае с новой знакомой все пойдет по другому сценарию. Он становится постоянным гостем в доме звезды, а она исполняет желания его второй половины — вечно недовольной Старухи (Дарья Жовнер).

Вслед за "Рыбкой" выйдут эпизоды "Балда", "Царевна", "Салтан" и "Лебедь".





Ингеборга Дапкунайте. Кадры со съемочной площадки сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" ("Рыбка")

"Психиатр по соседству" (The Shrink Next Door)

12 ноября, Apple TV+В ролях: Пол Радд, Уилл Феррелл, Кейси Уилсон, Кэтрин Хан, Корнелл Вомак, Гейбл Сванлунд

Бывает, что самые невероятные, казалось бы, сюжеты подсказывает сама жизнь. Сериал "Психиатр по соседству", стартующий на Apple TV+, основан как раз на такой удивительной реальной истории — о докторе Исааке Гершкопфе, который злоупотреблял отношениями с пациентами, чтобы втереться в доверие и использовать этих людей в своих целях.

Хитроумного врача играет Пол Радд, также в черной комедии снялся Уилл Феррелл — в роли пациента. Марти обращается к специалисту, чтобы научиться выстраивать границы с окружающими, а в итоге впускает психиатра в свою жизнь на долгие 30 лет, за которые тот успевает возглавить семейный бизнес пациента, присвоить его деньги и даже вынудить переписать завещание. Сам Марти за время терапии из тихони превращается в амбициозного лидера и так поглощен этими метаморфозами, что даже не замечает очевидного.

Феррелл и Радд, помимо прочего, выступили продюсерами сериала. История, на которой основан "Психиатр по соседству", впервые была рассказана в одноименном подкасте, получившем большую популярность в 2019 году.





Уилл Феррелл и Пол Радд. Кадр из сериала "Психиатр по соседству"

"Мэр Кингстауна" (Mayor of Kingstown)

14 ноября, Paramount+ В ролях: Дайэнн Уист, Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дерек Уэбстер, Хью Диллон, Тейлор Хэндли

Кингстаун — вымышленный городок, который явно не назовешь лучшим местом на земле. Здесь процветают преступность, расизм и коррупция, а единственным более-менее "живым" предприятием является местная тюрьма. Заправляет всем в городе влиятельный клан во главе с Майком Макласки (Джереми Реннер), заручившимся поддержкой братьев и матери. Члены семейства берут под контроль "тюремный" бизнес, пытаясь навести в городе порядок, данный факт устраивает далеко не всех в Кингстауне. Среди противников Макласки — и полиция, и банды, и местные политики. Восторжествуют ли в итоге закон и справедливость — большой вопрос.

Создатели сериала поясняют, что проект поднимает проблемы коррупции и дискриминации, а Джереми Реннер говорит, что рад был сыграть настолько сложного и многогранного персонажа.





Кайл Чандлер, Джереми Реннер и Дайэнн Уист. Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"

"Шершни" (Yellowjackets)

15 ноября, Showtime/"Амедиатека"В ролях: Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Мелани Лински, Софи Тэтчер, Тони Сайпресс, Элла Пернелл, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер

"Шершни" — размышление о том, до какого момента человек сохраняет человеческий облик, на что готов пойти, чтобы выжить, и главное — как потом со всем этим жить. Завязкой сюжета триллера с Кристиной Риччи и Джульетт Льюис становится авиакатастрофа: над лесами Онтарио терпит крушение самолет, в котором летит школьная команда талантливых футболисток. Те, кому повезло (или, наоборот, не повезло) выжить в катастрофе, будут ждать спасения в глуши, изо всех сил стараясь не погибнуть. А для этого придется разделиться на группы и буквально начать охоту — друг на друга.

Пройдет четверть века, и повзрослевшим спортсменкам из тех, то остался в живых, нужно будет вернуться к воспоминаниям, которые они так усердно старались похоронить в глубинах сознания.





Кристина Риччи. Кадр из сериала "Шершни"

"Вне себя"

18 ноября, Premier В ролях: Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Анна Котова-Дерябина, Аглая Тарасова, Дмитрий Колчин, Иван Макаревич

Очередная фантазия на любимую кинематографистами тему I see dead people — стартующий на платформе Premier сериал "Вне себя". У успешного финансиста Дмитрия (Евгений Стычкин) сразу несколько серьезных проблем: главная из них — он постоянно окружен призраками. Куда бы ни пошел, где-то рядом с ним фантом его убитой жены (Елена Лядова), ее предполагаемый любовник — тоже фантом (Евгений Цыганов) — и другие персонажи, которым, в общем-то, следовало бы находиться не в этом мире. Усугубляет ситуацию то, что Дмитрий не может вспомнить последние пару лет своей жизни. В надежде восполнить этот пробел и избавить себя от общения с призраками герой начинает распутывать обстоятельства гибели супруги, а в процессе этого расследования обнаруживает совершенно неожиданные подробности о своей жизни. Предугадать развитие событий невозможно: судя по всему, правда раскроется только в самом финале.





Елена Лядова, Евгений Стычкин и Евгений Цыганов. Кадр из сериала "Вне себя"

"Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop)

19 ноября, NetflixВ ролях: Джон Чо, Даниэлла Пинеда, Мустафа Шакир, Алекс Хассел

"Ковбой Бибоп" — изначально по-настоящему культовое аниме, один из наиболее популярных во всем мире сериалов этого жанра. Так что Netflix взял на себя серьезную ответственность: фанаты аниме не терпят вольного обращения со своими любимыми сюжетами. Впрочем, есть надежда, что поклонникам оригинального "Ковбоя" премьера все-таки понравится: создатели новой версии позвали в качестве консультанта режиссера анимешного оригинала Синихиро Ватанабе, подключили к работе того же композитора, Йоко Канно, оставили неизменной основную сюжетную линию, правда, решили "расширить" историю, добавив в нее деталей. Даже пообещали фанатам, что те получат ответы на вопросы, возникавшие при просмотре аниме. Остается дождаться реакции ценителей жанра.

Для тех, кто с оригиналом не знаком, рассказываем: речь в сериале идет о путешествиях команды космических "охотников за головами". За солидное вознаграждение они бороздят просторы космоса, разыскивая самых опасных преступников Солнечной системы.





Джон Чо. Кадр из сериала "Ковбой Бибоп"

"Колесо времени" (Wheel Of Time)

19 ноября, Amazon Prime Video В ролях: Розамунд Пайк, Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд

Те, чья душа истосковалась по красивому фэнтези, наверняка и так уже давно ждут эту премьеру от Amazon Prime Video, которую называют если не новой "Игрой престолов", то хотя бы достойным продолжателем традиций. Здесь тоже в основе лежит большая книжная серия ("Колесо времени" — цикл романов американца Роберта Джордана из целых 14 опубликованных книг). Популярность у фанатов серия обрела еще в 1990-х, да такую, что и после смерти писателя в 2007 году они не захотели расставаться с героями: в 2013 году цикл закончил другой автор — Брэндон Сандерсон.

Снято все масштабно, как и полагается при экранизации фэнтези-саги, да еще и на основе такого огромного объема литературного материала. Драконы, волшебники, магические ритуалы, эпичные битвы против темных сил и фантастически живописные пейзажи — все это, разумеется, будет в сериале. Хватит и романтики, и захватывающих приключений, и таинственности. Отметим, что проект давно хвалят в прессе за особое внимание к женским персонажам — именно они здесь оказываются самыми могущественными. Главная звезда сериала — Розамунд Пайк. Она играет загадочную Морейн, бросающую вызов силам тьмы.





Розамунд Пайк. Кадр из сериала "Колесо времени"

"Сексуальная жизнь студенток" (The Sex Lives of College Girls)

19 ноября, HBO Max/"Амедиатека" В ролях: Полин Шаламе, Мэтт Мэллой, Амрит Каур, Стефен Джуарино, Кави Ладнер

В общем-то, название сериала говорит само за себя, как и слоган проекта — "Никаких правил, никаких сожалений". Героини молодежной комедии от Минди Кейлинг — четверка девушек, которые становятся соседками по общежитию, поступив в колледж. Здесь их ждет полное погружение в веселую студенческую жизнь, романы разной степени серьезности, разговоры по душам и откровенные обсуждения личной жизни друг друга. Судя по трейлеру, приготовлено это по рецепту в духе: "Секс в большом городе" плюс "Половое воспитание" плюс "Американский пирог" (надеемся, правда, обойдется без шуток про пироги).

Среди актеров отдельного упоминания заслуживает Полин Шаламе: да, это старшая сестра Тимоти, и да, она пока не так знаменита, как ее брат, но тем интереснее увидеть ее в деле.





Кадр из сериала "Сексуальная жизнь студенток"

"Соколиный Глаз" (Hawkeye)

24 ноября, Disney+ В ролях: Джереми Реннер, Хейли Стейнфилд, Флоренс Пью, Вера Фармига

Без супергеройских новинок не обходится ни один сериальный сезон. Этой осенью из всех персонажей Marvel в центре внимания — Соколиный Глаз. Иногда и героям нужно отойти от дел, но прежде чем зажить спокойной жизнью с тихими семейными ужинами на Рождество, необходимо передать эстафету новому поколению. Соколиный Глаз (Джереми Реннер) начинает обучать боевым премудростям девушку по имени Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), намеренную стать новым Соколиным Глазом.

Персонажа Реннера, впрочем, не совсем верно относить к супергероям, ведь он один из немногих Мстителей, не обладающих суперспособностями. Соколиный Глаз творит добро благодаря собственной смекалке и навыкам: он непревзойденный стрелок из лука, чья феноменальная меткость сравнима со сверхъестественными умениями других Мстителей. Это искусство в новом сериале будет осваивать героиня Стейнфилд — девушка из богатой нью-йоркской семьи, преданная фанатка Соколиного Глаза, пожелавшая тоже встать на путь борца за справедливость после пережитого нападения.





Джереми Реннер и Хейли Стейнфилд. Кадр из сериала "Соколиный Глаз"

"Реальная история" (True Story)

24 ноября, Netflix В ролях: Кевин Харт, Уэсли Снайпс, Тео Росси, Эбби Пейдж, Уильям Кэтлетт, Майкл Джеймс Белл

Кевин Харт прославился благодаря комедийным проектам, но на сей раз выступает в драматической роли — и, кстати, это его дебют в сериалах данного жанра. Криминальная драма "Реальная история" рассказывает о всемирно известном стендап-комике (его роль и исполняет Харт), чья жизнь меняется во время загульного вечера в одном из городов его гастрольного тура. Теперь звезде комедийных шоу уже не до шуток: все настолько серьезно, что под угрозой его карьера и жизнь.

Компанию в этом проекте Харту составляет гораздо более опытный в жанре криминального экшена Уэсли Снайпс — он играет брата главного героя, который будет выручать его из неприятностей.





Кевин Харт и Уэсли Снайпс. Кадр из сериала "Реальная история"Маргарита Дорошевич