15 девушек, которые не побоялись сделать себе чёлку и стали выглядеть в разы круче, доказав, что одна деталь может изменить и вас

В жизни девушки так бывает, что один поход к хорошему парикмахер может кардинально изменить жизнь и внешность, покруче любого пластического хирурга.

Девушки из нашей сегодняшней подборки не побоялись изменений и поэкспериментировали с челкой и не прогадали, ведь им на самом деле очень идёт! Осторожно, эта подборка может вызвать желание повторить этот трюк.

Кажется, этот образ мне больше подходит





Я долго сомневалась, но сделала это





Я пожалела… пожалела, что не решилась на это раньше





Челка красиво закрывает лоб





Я долго думала и наконец-то решилась





Как вам мой новый образ?





Я очень люблю эксперименты и ни капли не жалею о этом поступке





Даже улыбка стала шире





Как будто-то совсем другой человек





Наконец-то решилась





Мне очень нравится, я чувствую себя немного круче и сильнее!





Вуаля, мне нравится мой новый стиль





До и после моего похода к парикмахеру





Думаю, мне идёт



