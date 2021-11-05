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15 девушек, которые не побоялись сделать себе чёлку и стали выглядеть в разы круче, доказав, что одна деталь может изменить и вас

15 девушек, которые не побоялись сделать себе чёлку и стали выглядеть в разы круче, доказав, что одна деталь может изменить и вас

В жизни девушки так бывает, что один поход к хорошему парикмахер может кардинально изменить жизнь и внешность, покруче любого пластического хирурга.

Девушки из нашей сегодняшней подборки не побоялись изменений и поэкспериментировали с челкой и не прогадали, ведь им на самом деле очень идёт! Осторожно, эта подборка может вызвать желание повторить этот трюк.

Кажется, этот образ мне больше подходит


Я долго сомневалась, но сделала это


Я пожалела… пожалела, что не решилась на это раньше


Челка красиво закрывает лоб


Я долго думала и наконец-то решилась


Как вам мой новый образ?


Я очень люблю эксперименты и ни капли не жалею о этом поступке


Даже улыбка стала шире


Как будто-то совсем другой человек


Наконец-то решилась


Мне очень нравится, я чувствую себя немного круче и сильнее!


Вуаля, мне нравится мой новый стиль


До и после моего похода к парикмахеру


Думаю, мне идёт


# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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