15 милых случаев, когда владельцы кошек были очарованы их зубками

Жемчужно-белые кошачьи зубки созданы для того, чтобы котики могли кусать, грызть, жевать и…чтобы мы могли их фотографировать! На самом деле, в Интернете существует такое огромное количество фотографий зубастых котиков, что сегодня мы решили поделиться с вами самыми милыми из них :)

1. Хей, приветик!)

2. Хи-хи)

3. Улыыыбочку!

4. Кот моего соседа пришел показать нам свой зубик

5. Самый счастливый мальчик

6. Думаю, мне следует вернуть это одеяло. У него есть острые зубки

7. Сила зубиков

8. Очнулся. Улыбнулся)

9. Маленький дьявол с зубками

10. Фото, которые нужны мне каждый день

11. И дырокола не нужно)

12. Скажи "сыыыр"

13. Злюка

14. Апчих не удался

15. Ммм, листья, вкуснятина