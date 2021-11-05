15 милых случаев, когда владельцы кошек были очарованы их зубками
Сегодня, 02:57
Жемчужно-белые кошачьи зубки созданы для того, чтобы котики могли кусать, грызть, жевать и…чтобы мы могли их фотографировать! На самом деле, в Интернете существует такое огромное количество фотографий зубастых котиков, что сегодня мы решили поделиться с вами самыми милыми из них :)
1. Хей, приветик!)
2. Хи-хи)
3. Улыыыбочку!
4. Кот моего соседа пришел показать нам свой зубик
5. Самый счастливый мальчик
6. Думаю, мне следует вернуть это одеяло. У него есть острые зубки
7. Сила зубиков
8. Очнулся. Улыбнулся)
9. Маленький дьявол с зубками
10. Фото, которые нужны мне каждый день
11. И дырокола не нужно)
12. Скажи "сыыыр"
13. Злюка
14. Апчих не удался
15. Ммм, листья, вкуснятина
По материалам: Юмор