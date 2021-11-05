15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно (Продолжение)

На страничке в Инстаграм под названием Ugly Melbourne Houses (с англ."Уродливые дома Мельбурна") собраны самые неприглядные и бесмысленые экземпляры архитектуры в Австралии. Недавно мы уже показывали вам порцию причудливых домов из этой коллекции (досмотрите до конца, чтобы увидеть первую часть) и хотим предложить оценить новые фотографии. Тем более, что эти творения способны вызвать только улыбку!

15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно - onedio.ru