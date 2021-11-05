Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно

15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно

Ирландцы, бельгийцы и голландцы уже создали странички в Instagram, где они любят пристыжать неудачную архитектуру домов в своих странах. Теперь и на другом конце света, то есть в Австралии, есть аккаунт под названием Ugly Melbourne Houses (с англ."Уродливые дома Мельбурна"), который делает то же самое. 

Мы собрали для вас лучшие экземпляры, наслаждайтесь!

1. Похож на дом, который я пытаюсь построить в игре The Sims

2. Винный дом Эмми Уайнхаус ( игра слов, с англ. фамилия певицы Winehouse означает "винный дом")

3. Тот тип соседей, от которых надо держаться подальше...

4. А где же гипсовые львы у входа?

5. Когда друг не приглашает вас в свой дом, и вы на самом деле чувствуете облегчение по этому поводу

6. Кто-то явно большой фанат игры

7. Хм...

8. Интересно, что хозяин дома хотел этим сказать?

9. А вы ждете Рождество, как ждет его он?

10. Попахивает Пикассо

11. Это не балконы, это на самом деле кормушки для жирафов

12. Не дом, а мечта самой Барби

13. Этот цвет, эти формы...

14. Караван Мужества, я бы сказал

15. Природный цвет

16. Жизнь - это просто попытка сделать все возможное с размером окна, которое у вас есть

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей
Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в помощи человека
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно (Продолжение)
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото)
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий (Новые фото)
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним на ужин
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно (Продолжение)
На стене австралийского дома появилась Клинтон в купальнике
Жизнь – обман! Как девушки выглядят на аватарке и в реальной жизни (ФОТО)
Полиция арестовала подозреваемых в подготовке терактов в Мельбурне