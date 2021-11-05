15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно

Ирландцы, бельгийцы и голландцы уже создали странички в Instagram, где они любят пристыжать неудачную архитектуру домов в своих странах. Теперь и на другом конце света, то есть в Австралии, есть аккаунт под названием Ugly Melbourne Houses (с англ."Уродливые дома Мельбурна"), который делает то же самое.

Мы собрали для вас лучшие экземпляры, наслаждайтесь!

1. Похож на дом, который я пытаюсь построить в игре The Sims

2. Винный дом Эмми Уайнхаус ( игра слов, с англ. фамилия певицы Winehouse означает "винный дом")

3. Тот тип соседей, от которых надо держаться подальше...

4. А где же гипсовые львы у входа?

5. Когда друг не приглашает вас в свой дом, и вы на самом деле чувствуете облегчение по этому поводу

6. Кто-то явно большой фанат игры

7. Хм...

8. Интересно, что хозяин дома хотел этим сказать?

9. А вы ждете Рождество, как ждет его он?

10. Попахивает Пикассо

11. Это не балконы, это на самом деле кормушки для жирафов

12. Не дом, а мечта самой Барби

13. Этот цвет, эти формы...

14. Караван Мужества, я бы сказал

15. Природный цвет

16. Жизнь - это просто попытка сделать все возможное с размером окна, которое у вас есть