15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно
Сегодня, 00:11
Ирландцы, бельгийцы и голландцы уже создали странички в Instagram, где они любят пристыжать неудачную архитектуру домов в своих странах. Теперь и на другом конце света, то есть в Австралии, есть аккаунт под названием Ugly Melbourne Houses (с англ."Уродливые дома Мельбурна"), который делает то же самое.
Мы собрали для вас лучшие экземпляры, наслаждайтесь!
1. Похож на дом, который я пытаюсь построить в игре The Sims
2. Винный дом Эмми Уайнхаус ( игра слов, с англ. фамилия певицы Winehouse означает "винный дом")
3. Тот тип соседей, от которых надо держаться подальше...
4. А где же гипсовые львы у входа?
5. Когда друг не приглашает вас в свой дом, и вы на самом деле чувствуете облегчение по этому поводу
6. Кто-то явно большой фанат игры
7. Хм...
8. Интересно, что хозяин дома хотел этим сказать?
9. А вы ждете Рождество, как ждет его он?
10. Попахивает Пикассо
11. Это не балконы, это на самом деле кормушки для жирафов
12. Не дом, а мечта самой Барби
13. Этот цвет, эти формы...
14. Караван Мужества, я бы сказал
15. Природный цвет
16. Жизнь - это просто попытка сделать все возможное с размером окна, которое у вас есть
По материалам: Юмор