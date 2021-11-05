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15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий (Новые фото)

Даже не смотря на то, что все уже говорят о вреде социальных СМИ и тому, как плохо они влияют на наше психическое здоровье, приложения для редактирования фотографий все еще существуют и остаются в этой игре. И кажется, они не будут уходить в ближайшее время.

В интернете был опрос о том, сколько процентов людей фотошопят свои фотографии перед тем как их запостить. Результаты показали 71%. Но все мы знаем, что по правде, процент там намного больше. Ну а большинство инфлюенсеров привыкли уже скрывать от своих подписчиков тот факт, что они фотошопят свои фотографии. Но, есть тонкая грань между "убрать один прыщик" и "отфотошопить все лицо и тело". И сегодня, дорогие читатели, мы составили список тех инфлюенсеров, которые не смогли вовремя остановиться.

[url=https://onedio.ru/news/15-sluchaev-kogda-instagramery-perestaralis-s-fotoshopom-novye-foto-52652?oioembed]15 случаев, когда инстаграмеры перестарались с фотошопом (Новые фото) - onedio.ru25 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий - onedio.ru18 раз, когда инстаграмеры перестарались с фотошопом (Новые фото) - onedio.ru
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По материалам: Юмор

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