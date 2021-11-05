15 самых «няшных» котят, которые точно поднимут вам настроение и сделают ваш день

Наверное самые милые и очаровательные существа на нашей планете это маленькие котята. Эти беззащитные создания могут растопить любое сердце и тот, кто не очень любит животных не сможет устоять перед их молотой.

Наша сегодняшняя подборка без труда поднимет вам настроение на весь день.

Ты в туалет? Я с тобой!





Хватит уже работать, поиграй со мной





Ты мой самый любимый человек!





Обиделся, что с ним никто не играет





Так выглядит счастье









А возьми меня на ручки!





А у нас тут тихий час





Когда я проснулся, он уже так смотрел на меня





Милый рыжик совсем не дает мне работать





Залез в носок и уснул









Доброе утро, человек!





Только представьте насколько он малюсенький





Кто-то оставил его в коробке и мы нашли его

Какая кроха





Ну, привет



