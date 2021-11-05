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15 самых «няшных» котят, которые точно поднимут вам настроение и сделают ваш день

15 самых «няшных» котят, которые точно поднимут вам настроение и сделают ваш день

Наверное самые милые и очаровательные существа на нашей планете это маленькие котята. Эти беззащитные создания могут растопить любое сердце и тот, кто не очень любит животных не сможет устоять перед их молотой.

Наша сегодняшняя подборка без труда поднимет вам настроение на весь день.

Ты в туалет? Я с тобой!


Хватит уже работать, поиграй со мной


Ты мой самый любимый человек!


Обиделся, что с ним никто не играет


Так выглядит счастье



А возьми меня на ручки!


А у нас тут тихий час


Когда я проснулся, он уже так смотрел на меня


Милый рыжик совсем не дает мне работать


Залез в носок и уснул



Доброе утро, человек!


Только представьте насколько он малюсенький


Кто-то оставил его в коробке и мы нашли его

Какая кроха


Ну, привет


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По материалам: MirFactov

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