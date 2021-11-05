15 самых «няшных» котят, которые точно поднимут вам настроение и сделают ваш день
Сегодня, 22:31
Наверное самые милые и очаровательные существа на нашей планете это маленькие котята. Эти беззащитные создания могут растопить любое сердце и тот, кто не очень любит животных не сможет устоять перед их молотой.
Наша сегодняшняя подборка без труда поднимет вам настроение на весь день.
Ты в туалет? Я с тобой!
Хватит уже работать, поиграй со мной
Ты мой самый любимый человек!
Обиделся, что с ним никто не играет
Так выглядит счастье
А возьми меня на ручки!
А у нас тут тихий час
Когда я проснулся, он уже так смотрел на меня
Милый рыжик совсем не дает мне работать
Залез в носок и уснул
Доброе утро, человек!
Только представьте насколько он малюсенький
Кто-то оставил его в коробке и мы нашли его
Какая кроха
Ну, привет
По материалам: MirFactov