15 самых смешных реакций людей на события и костюмы знаменитостей на мероприятии Met Gala 2021

В последние годы не проводилось пышных мероприятий, на которых известные люди могли бы продемонстрировать свою красивую дизайнерскую одежду, сшитую на заказ. Поэтому, когда начались разговоры о Met Gala 2021, людям очень хотелось увидеть, как будут выглядеть их любимые знаменитости. Конечно, не все люди считают эти мероприятия важными и воспринимают их скорее как ярмарку тщеславия. Помня об этом, вскоре после того, как недавно были опубликованы фотографии с гала-концерта Met Gala, Интернет заполнился забавными мемами, высмеивающими звезд и их выбор нарядов.

1. Он свет этого шоу. А еще у него лучший костюм)

2. Ким Кардашьян приехала на мероприятие

3. Голубь тоже приехал на Met Gala

4. Почему ее не пригласили?

5. Ким пришла прямиком из Азкабана

6. "Кэндал, это же я! Не узнала?". "Кто?"

7. Мой демон из сонного паралича на пути к Met Gala

8. Мужчины каждый год на Met Gala

9. Мужчины так разочаровывают. Скучноо!

10. Моя реакция на любой вид Ким Кардашьян на Met Gala

11. Копия

12. Два в одном: ковер и пуховое одеяло

13. Эддисон Рэй назвла свое платье из 2003 "винтажным". Лол

14. Какой этот покемон? Видимо не Пикачу

15. Ждем, когда кто-то обьявится на Met Gala в этой иконе американской моды