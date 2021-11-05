15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в помощи человека

Тот, у кого никогда не было домашнего питомца, назовет нас всех сумасшедшими, но поверьте, животные очень часто недооценивают свои размеры, и это приводит к серьезным случаям.

Сегодня мы собрали некоторые случаи, когда домашние животные застряли в самых необычных местах, таких как верхние кухонные столешницы, щели диванов, оконные проемы, урны для мусора… и не только!

1. Пришло осознание всей ситуации

2. Застрял в кустах и делает вид, что все так и должно быть

3. О, приветик)

4. Пришел в комнату, и нашел мою черепашку в таком виде. Моя версия ситуации: она покакала, застряла какулька на ноге, она начала бегать по кругу пока не перевернулась

5. Тюленьчик

6. Она даже не догадывалась, что картонка от туалетной бумаги будет сопротивляться

7. Моя собака прогрызла отверстие в полотенце и просунула в него голову. Теперь она носит его по дому, как пончо

8. Услышала странные звуки из своей кухни. А это коза застряла в мусорном баке

9. Так вот, что имеют в виду люди, когда говорят, что их собака сломалась

10. Этот джентльмен был задержан сегодня при взломе торгового автомата

11. Думал, что он обезьяна, но оказался собакеном

12. Из-за этого пирожочка пришлось вызывать службу помощи животным

13. У этого кота застряла голова в вазе, он испугался, разбил вазу и остался с этим

14. Щеночек таксы застрял в подушках дивана

15. Потребовалось вызвать неаварийную пожарную часть. Никто не пострадал, кроме детской колыбельной