15 случаев, когда люди потерпели неудачу при готовке, и не могли не поделиться этим в Интернете
Сегодня, 05:12
Ничто не делает людей более счастливыми, чем вкусная свежая еда, приготовленная с любовью и усилиями (навык не обязателен). Так что неудивительно, что многие из нас надевают фартуки и раскачивают своего внутреннего Гордона Рамзи дома.
И хотя многим удается приготовить то, что попадает в их ленту в Instagram, другим не так повезло. Итак, этот пост о надежде и неудаче: кухонное издание, где мечты о вкусных закусках разрушаются проверкой реальности сгоревших, пережаренных, странной формы и очень неаппетитных (не) съедобных артефактов.
1. Пельмени прямиком из ада
2. Эти маленькие круасанчики более похожи на моржов
3. Моя любимая фотография моей бабушки. У нее были проблемы с миксером
4. Это выглядело намного симпатичнее, когда я представлял это в своей голове
5. Стоило мне отвернуться на секунду, как моя кошка решила пописать в тарелку с рисом
6. Моя лучшая подруга только что растопила свой любимый горшок. Я даже не знал, что это возможно
7. Моя жена любит держать собачью еду рядом с кофейными зернами. Угадайье, что я заварил себе в 5:30 утра
8. Даже гриль в шоке от этих бургеров
9. Ребрышки максимальной прожарки
10. У меня рассыпалась паста. Да это прям искусство!
11. Приготовление брауни пошло не так, как планировалось
12. Вы сделали все, что могли, шеф-повар
13. Моя сестра пыталась приготовить попкорн сегодня на работе ... Что-то пошло не так
14. Печалька
15. Видите эти яйца? Они должны быть в пирогах. Я сделал два кружка горячего маслянистого шоколадного мусора
По материалам: Юмор