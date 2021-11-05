15 случаев, когда люди потерпели неудачу при готовке, и не могли не поделиться этим в Интернете

Ничто не делает людей более счастливыми, чем вкусная свежая еда, приготовленная с любовью и усилиями (навык не обязателен). Так что неудивительно, что многие из нас надевают фартуки и раскачивают своего внутреннего Гордона Рамзи дома.

И хотя многим удается приготовить то, что попадает в их ленту в Instagram, другим не так повезло. Итак, этот пост о надежде и неудаче: кухонное издание, где мечты о вкусных закусках разрушаются проверкой реальности сгоревших, пережаренных, странной формы и очень неаппетитных (не) съедобных артефактов.

1. Пельмени прямиком из ада

2. Эти маленькие круасанчики более похожи на моржов

3. Моя любимая фотография моей бабушки. У нее были проблемы с миксером

4. Это выглядело намного симпатичнее, когда я представлял это в своей голове

5. Стоило мне отвернуться на секунду, как моя кошка решила пописать в тарелку с рисом

6. Моя лучшая подруга только что растопила свой любимый горшок. Я даже не знал, что это возможно

7. Моя жена любит держать собачью еду рядом с кофейными зернами. Угадайье, что я заварил себе в 5:30 утра

8. Даже гриль в шоке от этих бургеров

9. Ребрышки максимальной прожарки

10. У меня рассыпалась паста. Да это прям искусство!

11. Приготовление брауни пошло не так, как планировалось

12. Вы сделали все, что могли, шеф-повар

13. Моя сестра пыталась приготовить попкорн сегодня на работе ... Что-то пошло не так

14. Печалька

15. Видите эти яйца? Они должны быть в пирогах. Я сделал два кружка горячего маслянистого шоколадного мусора