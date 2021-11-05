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15 случаев с людьми, у которых день был хуже, чем у вас

Помните песню Дэниела Пауэра "Bad Day"? Песня, где он поет о нашем голубом небе, переходящем в серый цвет, и о том, что наша страсть уходит? 

И так, у нас есть кое-что еще лучше, чем эта песня. Что-то, что должно помочь вам полностью забыть о своих проблемах. Даже если ненадолго)

Сегодня, чтобы поднять вам настроение, мы решили создать подборку ситуаций других людей, у которых день был хуже чем у вас. Приятного просмотра :)

[url=https://onedio.ru/news/15-sluchaev-kogda-u-kogo-to-den-byl-huzhe-chem-u-vas-51027?oioembed]15 случаев, когда у кого-то день был хуже, чем у вас - onedio.ru20 смешных фотографий животных, у которых день был хуже, чем у вас - onedio.ru
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По материалам: Юмор

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