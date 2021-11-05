15 снимков из офиса, которые доказывают, что и в рабочей среде всегда есть место шалостям и веселью
Офисная работа кажется многим людям весьма однообразным и скучным занятием. Однако если среди ваших коллег есть парочка весельчаков, то рабочему процессу может сопутствовать множество забав! Степлер в желе, стикеры с забавными рисуночками, поднимающими настроение, безобидные шуточки от сотрудников — всему этому есть место даже в мире важных людей в деловых костюмах. Не верите? Тогда скорее смотрите сами!
Кто-то из сотрудников принёс в офис это угощение
Не думаю, что мышка моего коллеги будет работать сегодня
У нас на работе сломалась кофемашина, и все сотрудники очень грустят по этому поводу
Думаю, у меня получилось украсить своё рабочее место
Моя коллега всегда просыпает хлопья, когда готовит себе перекус на работе
Мы решили не убирать их, а сделать из этого экспонат современного искусства.
Каждый год мы с коллегой шутим друг над другом
В этот раз я прифотошопил его лицо ко всем членам его семьи на снимке.
Я подошёл к своему коллеге с вопросом и застал его полностью сфокусированным на работе
Я работаю в микробиологической лаборатории, и мой коллега написал это, используя бактерии
Надпись: «На Луну».
Сегодня последний рабочий день нашего коллеги, который верит в то, что Земля плоская
Надпись на записке: «Удачи тебе на любой точке Земли».
Надеюсь, мой коллега не убьёт меня за эту шутку
Мой коллега купил огромное количество этих кукольных глазок и теперь лепит их повсюду
Сегодня мой последний день на работе, и мои коллеги подарили мне торт
Надпись на торте: «Ладно, уходи».
Рисуночек от моего коллеги
Надпись: «Руки вверх, это ограбление!»
На рисунке вор-клубничка (strawberry — клубника, robbery — ограбление). Такая вот забавная игра слов!
Я потерял свои защитные очки, мой коллега нашёл их и написал на них моё имя. ПЕРМАНЕНТНЫМ МАРКЕРОМ
Мой коллега решил, что так гораздо удобнее
А вот и ещё 16 забавных фото, которые подтверждают, что иногда в офисе можно ещё как повеселиться и разыграть коллег.