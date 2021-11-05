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15 снимков из офиса, которые доказывают, что и в рабочей среде всегда есть место шалостям и веселью

15 снимков из офиса, которые доказывают, что и в рабочей среде всегда есть место шалостям и веселью

Офисная работа кажется многим людям весьма однообразным и скучным занятием. Однако если среди ваших коллег есть парочка весельчаков, то рабочему процессу может сопутствовать множество забав! Степлер в желе, стикеры с забавными рисуночками, поднимающими настроение, безобидные шуточки от сотрудников — всему этому есть место даже в мире важных людей в деловых костюмах. Не верите? Тогда скорее смотрите сами!

Кто-то из сотрудников принёс в офис это угощение

Не думаю, что мышка моего коллеги будет работать сегодня

У нас на работе сломалась кофемашина, и все сотрудники очень грустят по этому поводу

Думаю, у меня получилось украсить своё рабочее место

Моя коллега всегда просыпает хлопья, когда готовит себе перекус на работе

Мы решили не убирать их, а сделать из этого экспонат современного искусства.

Каждый год мы с коллегой шутим друг над другом

В этот раз я прифотошопил его лицо ко всем членам его семьи на снимке.

Я подошёл к своему коллеге с вопросом и застал его полностью сфокусированным на работе


Я работаю в микробиологической лаборатории, и мой коллега написал это, используя бактерии

Надпись: «На Луну».

Сегодня последний рабочий день нашего коллеги, который верит в то, что Земля плоская

Надпись на записке: «Удачи тебе на любой точке Земли».

Надеюсь, мой коллега не убьёт меня за эту шутку

Мой коллега купил огромное количество этих кукольных глазок и теперь лепит их повсюду

Сегодня мой последний день на работе, и мои коллеги подарили мне торт

Надпись на торте: «Ладно, уходи».

Рисуночек от моего коллеги

Надпись: «Руки вверх, это ограбление!»

На рисунке вор-клубничка (strawberry — клубника, robbery — ограбление). Такая вот забавная игра слов!

Я потерял свои защитные очки, мой коллега нашёл их и написал на них моё имя. ПЕРМАНЕНТНЫМ МАРКЕРОМ

Мой коллега решил, что так гораздо удобнее

А вот и ещё 16 забавных фото, которые подтверждают, что иногда в офисе можно ещё как повеселиться и разыграть коллег.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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