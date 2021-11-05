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15 снимков, на которых был пойман самый неожиданный и эпичный момент, и это сделало фото куда смешнее и круче

15 снимков, на которых был пойман самый неожиданный и эпичный момент, и это сделало фото куда смешнее и круче

Для многих людей идеальной фотографией считается та, на которой все дружно смотрят в объектив и улыбаются. Но среди нас есть ценители более неординарных снимков, и для них сделать идеальное фото — значит поймать самый неожиданный и захватывающий момент! Да, такие кадры не всегда помещают в рамку и ставят на самом видном месте в доме, но они точно становятся хранителями уникальных и смешных моментов. Такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Меня сфотографировали в самый подходящий момент

Похоже на какой-то сбой в матрице

Я просто хотела сфотографировать, как изящно мой пёс ловит фрисби

Но благодаря дереву, кадр получился ещё круче! И не волнуйтесь, пёс в полном порядке.

Снимок с того Рождества, когда в меня попала пробка от шампанского

Когда хотел сфотографировать прекрасный вид

Поймал в кадр тот момент, когда мой друг ударил сам себя по лицу полученной наградой

Моя сестра не смогла увернуться от снежка

Хотели сделать снимок со своим небольшим, но ценным уловом

Успел поймать в кадр момент за секунду до покушения

Она упала, стараясь поймать мыльный пузырь

Та доля секунды, когда ты ещё не понял, что на тебя вылили воду

По сущей случайности этот снимок получился очень смешным

Женщина-птица

Мы играли в гигантскую дженгу

Мне удалось поймать тот самый момент, когда мой друг проиграл.

Чайки знают, как улучшить кадр

А вот и ещё 16 случаев, когда на фотографии получилось поймать максимально эффектный момент, причём абсолютно случайно.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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