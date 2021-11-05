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15 вещей, созданные дизайнерами, которым не приходится их чистить (Новые фото)

Раньше мы уже писали о группе Facebook "Things designed by people who don't have to clean them" (Вещи, созданные людьми, которым не нужно их чистить), и на то время, у них было 40 000 подписчиков. С тех пор это онлайн-сообщество увеличилось более чем вдвое и приблизилось отметке в 100 000 человек, так что пора выпустить по ним обновление.

Сегодня мы решили создать подборку с новыми фотографиями вещей, созданные дизайнерами, которым не приходится их чистить.

20 вещей, созданны дизайнерами, которым не приходится их чистить - onedio.ru
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По материалам: Юмор

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