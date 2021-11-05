16 костюмов от японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные», но смешные наряды

На Хеллоуин принято одеваться во что-нибудь пострашнее, чтобы сойти за своих среди нечисти. Однако в преддверии этого праздника жители Японии поступают немного иначе. Тут даже есть такое мероприятие как «Скучный Хеллоуин», участники которого выбирают для себя как можно более неинтересный костюм. Чаще всего понять задумку авторов можно только благодаря объяснениям, но зато после этого всё встаёт на свои места. Некоторые наряды оказываются настолько близки людям, что не рассмеяться от них просто невозможно!

Человек, который пришёл в магазин только за лосьоном

Человек, который тут же рассказывает в соцсетях о своей болезни, несмотря на температуру и боль

Работник магазина, который ждёт, пока вы введёте PIN-код

Человек, который перепутал пакет с кошкой

Человек, который пропустил сбор мусора на борту самолёта

Человек, который без разрешения трогает незнакомого ребёнка на руках у мамы

Человек, который забыл снять маску перед тем, как выпил кофе

Человек, которому в лицо подул сильный ветер

Человек, у которого всё в порядке с температурой

Человек, который не умеет аккуратно умываться

Работник зоопарка, за которого зацепилась панда

Бывает и так, что работники зоопарков надевают на себя костюмы панд для работы с этими животными. Зачем? Об этом мы рассказали здесь.

Человек, который вместе с маской снял и очки

Человек, который перепутал термометр с антисептиком и случайно облил клиента спиртом

Нарядиться на Хеллоуин любят и знаменитости. Правда, они выбирают себе куда более привычные для этого праздника костюмы.

Человек, который ждёт своей очереди в салоне красоты

Человек, который зимой идёт выносить мусор на улицу

Человек, который решил использовать фильтр для обмена лицами, но что-то пошло не так

А вот какие костюмы примерили японцы на «Скучный Хеллоуин» в 2019 году.