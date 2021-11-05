17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов

Будет непросто вернуть доверие к людям после того, что пережили они пережили.

1. Так ловко обманулис сэндвичем:

2. Купился на рекламу, заплатил 8 долларов, получил вот это:

3. Под "собственным балконом" в объявлении имелось в виду вот это место с видом на стену соседнего здания:

4. Из классики: "То, что было заказано и то, что было отправлено вместо этого"

What I ordered vs What I got 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Yv8pEeFz1l — Lulama (@Tshego_Lulama) October 7, 2021

5. Зато получил большую улыбку:

6. Стол, который я заказала и стол, который пришел вместо него:

What I ordered vs what I got. pic.twitter.com/2mM8EYf8Vz — Karabo Mokgoko 🦄🌞 (@Karabo_Mokgoko) May 23, 2021

7. Они даже не старались сделать его похожим:

What i ordered vs What i got. 😭 pic.twitter.com/hP287zcfwx — Karabo (@_AshleyTyler) June 18, 2021

8. На картинке в меню это выглядело совсем иначе:

9. Как выглядит разочарование:

10. Один в один:

11. Полуфабрикаты были не самой лучшей идеей:

12. Интернет покупки не всегда оправдывают ожидания:

13. Надеюсь, он не успел дать чаевые

14. Девушка попросила визажиста, обещавшего профессиональный макияж на Хэллоуин, создать образ слева и добавить фейковой крови. Вот результат:

15. Ну...почти

16. Хитро

17. Как верить людям, после такого