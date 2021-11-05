17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов
Сегодня, 00:10
Будет непросто вернуть доверие к людям после того, что пережили они пережили.
1. Так ловко обманулис сэндвичем:
2. Купился на рекламу, заплатил 8 долларов, получил вот это:
3. Под "собственным балконом" в объявлении имелось в виду вот это место с видом на стену соседнего здания:
4. Из классики: "То, что было заказано и то, что было отправлено вместо этого"
What I ordered vs What I got 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Yv8pEeFz1l— Lulama (@Tshego_Lulama) October 7, 2021
5. Зато получил большую улыбку:
6. Стол, который я заказала и стол, который пришел вместо него:
What I ordered vs what I got. pic.twitter.com/2mM8EYf8Vz— Karabo Mokgoko 🦄🌞 (@Karabo_Mokgoko) May 23, 2021
7. Они даже не старались сделать его похожим:
What i ordered vs What i got. 😭 pic.twitter.com/hP287zcfwx— Karabo (@_AshleyTyler) June 18, 2021
8. На картинке в меню это выглядело совсем иначе:
9. Как выглядит разочарование:
10. Один в один:
11. Полуфабрикаты были не самой лучшей идеей:
12. Интернет покупки не всегда оправдывают ожидания:
13. Надеюсь, он не успел дать чаевые
14. Девушка попросила визажиста, обещавшего профессиональный макияж на Хэллоуин, создать образ слева и добавить фейковой крови. Вот результат:
15. Ну...почти
16. Хитро
17. Как верить людям, после такого
По материалам: Юмор