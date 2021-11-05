Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов

17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов

Будет непросто вернуть доверие к людям после того, что пережили они пережили.

1. Так ловко обманулис сэндвичем:

2. Купился на рекламу, заплатил 8 долларов, получил вот это:

3. Под "собственным балконом" в объявлении имелось в виду вот это место с видом на стену соседнего здания:

4. Из классики: "То, что было заказано и то, что было отправлено вместо этого"

5. Зато получил большую улыбку:

6. Стол, который я заказала и стол, который пришел вместо него:

7. Они даже не старались сделать его похожим:

8. На картинке в меню это выглядело совсем иначе:

9. Как выглядит разочарование:

10. Один в один:

11. Полуфабрикаты были не самой лучшей идеей:

12. Интернет покупки не всегда оправдывают ожидания:

13. Надеюсь, он не успел дать чаевые

14. Девушка попросила визажиста, обещавшего профессиональный макияж на Хэллоуин, создать образ слева и добавить фейковой крови. Вот результат:

15. Ну...почти

16. Хитро

17. Как верить людям, после такого

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей
Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в помощи человека
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно (Продолжение)
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото)
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий (Новые фото)
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним на ужин
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 1,7 тыс
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали мемами
Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart Chain