17 случаев, когда боги маркетинга спустились с небес, чтобы продемонстрировать простым смертным свои шедевры

Хороший маркетолог в наше время на вес золота. Ведь если вы хотите, чтобы ваше предложение было замечено среди огромного количества других предложений, заявлять о нём нужно очень громко и ярко. И сегодня мы собрали для вас подборку шедевров маркетинга, которые порой вызывают спорные чувства. Но зато они явно не остаются незамеченными! Наслаждайтесь!

Очень честно

Глядь!

Хорошие чебуреки

Лубочный, тёплый и ламповый кошачий наполнитель

На самом деле оформление наполнителя без шуток довольно крутое и продуманное. Можете прочитать, что на обратной стороне:

Краснодарский маркетинг

А может, лучше без градусов на дороге?

Коротко и ясно

Для геймеров

Как вам такой железный трон?

Туалетная бумага из Тюмени

А у туалетной бумаги из Набережных Челнов вообще был крайне креативный Инстаграм-аккаунт. Правда он был неофициальным, а фанатским, если можно так сказать о туалетной бумаге. У нас есть об этом пост.

Минутка поэзии

Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?

Зачем ругаешься?

Особенности шикарного нейминга

Олицетворяет ли этот зуб счастье?

Серьёзно?

Убедительно

А предыдущую подборку маркетинговых шедевров вы можете найти здесь.