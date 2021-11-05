17 случаев, когда боги маркетинга спустились с небес, чтобы продемонстрировать простым смертным свои шедевры
Хороший маркетолог в наше время на вес золота. Ведь если вы хотите, чтобы ваше предложение было замечено среди огромного количества других предложений, заявлять о нём нужно очень громко и ярко. И сегодня мы собрали для вас подборку шедевров маркетинга, которые порой вызывают спорные чувства. Но зато они явно не остаются незамеченными! Наслаждайтесь!
Очень честно
Глядь!
Хорошие чебуреки
Лубочный, тёплый и ламповый кошачий наполнитель
На самом деле оформление наполнителя без шуток довольно крутое и продуманное. Можете прочитать, что на обратной стороне:
Краснодарский маркетинг
А может, лучше без градусов на дороге?
Коротко и ясно
Для геймеров
Как вам такой железный трон?
Туалетная бумага из Тюмени
А у туалетной бумаги из Набережных Челнов вообще был крайне креативный Инстаграм-аккаунт. Правда он был неофициальным, а фанатским, если можно так сказать о туалетной бумаге. У нас есть об этом пост.
Минутка поэзии
Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
Зачем ругаешься?
Особенности шикарного нейминга
Олицетворяет ли этот зуб счастье?
Серьёзно?
Убедительно
А предыдущую подборку маркетинговых шедевров вы можете найти здесь.