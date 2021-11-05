17 случаев, когда люди и животные шли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону
В каждом из нас живёт бунтарь, который не любит подчиняться правилам, и некоторые люди любят выпустить его на волю. Для того, чтобы показать свою дерзкую сторону, такому человеку будет достаточно любой мелочи. Даже маленького укуса шоколадки в необычном месте может быть достаточно для всплеска адреналина и бунта против системы. Здесь мы собрали несколько случаев, когда люди шуточно и в мелочах протестовали против навязанных им правил.
1. Не вам мне указывать, куда втыкать трубочку!
2. Полотенце от Nivea для мужчин можно использовать и на собаках-девочках
3. Никаких дуделок!
4. Пернатый бунтарь
5. Слушайте себя, а не шоколадку
6. Батарейки — они и есть батарейки
7. Сразу два нарушения
9. Где-то плачут итальянцы
10. Такой маленький, а уже бунтарь
12. Анархия в России
13. Немножко бунта
14. А этот человек знал, что делает
Некоторые запреты заставляют людей приспосабливаться к новому образу жизни. Так жители Таиланда отреагировали всплеском креативности на запрет пакетов в магазинах.
15. Плевать на логотипы
16. Где хочу, там и вешаю
17. Дэнни Трехо и Чак Норрис — те, кто могут игнорировать все запреты
Но и бунтари могут остепениться. Здесь бывшие неформалы показали, как они выглядели в подростковом возрасте, и какими взрослыми они стали.