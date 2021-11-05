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17 случаев, когда люди и животные шли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону

17 случаев, когда люди и животные шли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону

В каждом из нас живёт бунтарь, который не любит подчиняться правилам, и некоторые люди любят выпустить его на волю. Для того, чтобы показать свою дерзкую сторону, такому человеку будет достаточно любой мелочи. Даже маленького укуса шоколадки в необычном месте может быть достаточно для всплеска адреналина и бунта против системы. Здесь мы собрали несколько случаев, когда люди шуточно и в мелочах протестовали против навязанных им правил.

1. Не вам мне указывать, куда втыкать трубочку!

2. Полотенце от Nivea для мужчин можно использовать и на собаках-девочках

3. Никаких дуделок!

4. Пернатый бунтарь

5. Слушайте себя, а не шоколадку

6. Батарейки — они и есть батарейки

7. Сразу два нарушения

9. Где-то плачут итальянцы

10. Такой маленький, а уже бунтарь

12. Анархия в России

13. Немножко бунта

14. А этот человек знал, что делает

Некоторые запреты заставляют людей приспосабливаться к новому образу жизни. Так жители Таиланда отреагировали всплеском креативности на запрет пакетов в магазинах.

15. Плевать на логотипы

16. Где хочу, там и вешаю

17. Дэнни Трехо и Чак Норрис — те, кто могут игнорировать все запреты

Но и бунтари могут остепениться. Здесь бывшие неформалы показали, как они выглядели в подростковом возрасте, и какими взрослыми они стали.


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По материалам: Юмор

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