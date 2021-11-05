18 снимков, которые попали в руки к мастерам фотошопа, и те прокачали их своим чувством юмора
Шедевральные фотографии хороши в любом виде. В том числе и тогда, когда становятся главными героями битвы фотошоперов, которым только дай интересную картинку! Ведь шутникам из интернета даже не нужен повод, чтобы попрактиковаться в остроумии и своём умении управляться с фоторедакторами. Здесь мы собрали несколько действительно классных работ, которые порадуют даже тех, кто до сих пор считает, что фотошоп нужен только для обмана.
Из тостера в робота
Обезьянка-рокер
Крутые совы не смотрят на взрыв
Повторили сцену из фильма «Лицо со шрамом»
Найдите лишнего
Из шиншиллы получается отличный парик для Элвиса
Добавили кота в тот самый мем
Если вы ещё не видели картинок с двумя женщинами, которые кричат на недовольного котика, то мы это исправим! Здесь мы собрали уйму вариаций этого шедевра.
Идеальная пара для свидания
Собаки с роскошными причёсками
Та самая сцена из «Форреста Гампа»
Вперёд, бравые воины!
Совсем разбатонился
Новый враг для Человека-паука
Хитрый способ не учиться на удалёнке
Пандемия не только ввела в наши жизни удалённую работу, но и повернула повседневность на 180 градусов. В одном из флешмобов пользователи пошутили над тем, как их изменил год с коронавирусом.
Подтанцовка для Майкла Джексона
Фотография акулы и кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»
Ну очень храбрый ребёнок
Лицо любителя прыжков с парашютом
А вот ещё 19 снимков, над которыми поколдовали мастера фотошопа и превратили их в новые шедевры.