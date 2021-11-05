18 снимков, которые попали в руки к мастерам фотошопа, и те прокачали их своим чувством юмора

Шедевральные фотографии хороши в любом виде. В том числе и тогда, когда становятся главными героями битвы фотошоперов, которым только дай интересную картинку! Ведь шутникам из интернета даже не нужен повод, чтобы попрактиковаться в остроумии и своём умении управляться с фоторедакторами. Здесь мы собрали несколько действительно классных работ, которые порадуют даже тех, кто до сих пор считает, что фотошоп нужен только для обмана.

Из тостера в робота

Обезьянка-рокер

Крутые совы не смотрят на взрыв

Повторили сцену из фильма «Лицо со шрамом»

Найдите лишнего

Из шиншиллы получается отличный парик для Элвиса

Добавили кота в тот самый мем

Если вы ещё не видели картинок с двумя женщинами, которые кричат на недовольного котика, то мы это исправим! Здесь мы собрали уйму вариаций этого шедевра.

Идеальная пара для свидания

Собаки с роскошными причёсками

Та самая сцена из «Форреста Гампа»

Вперёд, бравые воины!

Совсем разбатонился

Новый враг для Человека-паука

Хитрый способ не учиться на удалёнке

Пандемия не только ввела в наши жизни удалённую работу, но и повернула повседневность на 180 градусов. В одном из флешмобов пользователи пошутили над тем, как их изменил год с коронавирусом.

Подтанцовка для Майкла Джексона

Фотография акулы и кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»

Ну очень храбрый ребёнок

Лицо любителя прыжков с парашютом

А вот ещё 19 снимков, над которыми поколдовали мастера фотошопа и превратили их в новые шедевры.