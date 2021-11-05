20 бездарных работ от "художника", которые настолько плохи, что можно умереть со смеху

Искусство проявляется в разных формах, и всегда заставляет людей задумываться о чем-то новом, находить наиболее точные интерпретации. Но что считается хорошим произведением искусства? Для каждого человека это может быть разное: воспоминания или чувства, методы, которые используются для создания произведения, художник и его личность, их талант и работа. Не существует единственного способа стать успешным художником, и Эркюль Ван Вулфвинкль - один из тех, кто может это подтвердить.

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