20 гениальных косплеев, которые ничего не стоили их создателю, а Интернет в восторге!

Косплееры тратят на костюм от 101 до 600 долларов. Если вы, как и мы, думаете, что это сумасшедшие деньги, добавим, что это средняя стоимость, а это значит, что дорогостоящее искусство может обойтись вам в 2000 долларов.

Однако для многих поклонников косплея такая сумма не вариант, а это означает, что им нужно поддерживать хорошее настроение и вкладывать дополнительные навыки, творчество и нестандартное мышление, чтобы придумать какой-нибудь невероятный косплей. Именно этим занимается самый любимый энтузиаст косплея в Интернете Ануча «Ча» Саенчарт, и, надо признать, у него это получается очень хорошо.

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