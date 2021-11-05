20 новых гениальных косплеев за смешные деньги от короля бюджетного косплея

Познакомьтесь с Анучей «Ча» Саенчартом, тайским парнем, который стал популярным за счет «бюджетного косплея». В своих работах Ануча мастерски демонстрирует умение делать все своими руками и супер креативное мышление.

«Все - косплей», - гласит слоган Саенчарта в Facebook, и кажется, что его 6 миллионов подписчиков с ним полностью согласны.

Итак, давайте посмотрим на некоторые из самых абсурдных, причудливых и забавных, но главное, недорогих косплеев Саенчарта ниже.

20 гениальных косплеев, которые обошлись их создателю в копейки, а Интернет в восторге! - onedio.ru