20 новых гениальных косплеев за смешные деньги от короля бюджетного косплея
Сегодня, 02:55
Познакомьтесь с Анучей «Ча» Саенчартом, тайским парнем, который стал популярным за счет «бюджетного косплея». В своих работах Ануча мастерски демонстрирует умение делать все своими руками и супер креативное мышление.
«Все - косплей», - гласит слоган Саенчарта в Facebook, и кажется, что его 6 миллионов подписчиков с ним полностью согласны.
Итак, давайте посмотрим на некоторые из самых абсурдных, причудливых и забавных, но главное, недорогих косплеев Саенчарта ниже.20 гениальных косплеев, которые обошлись их создателю в копейки, а Интернет в восторге! - onedio.ru
По материалам: Юмор