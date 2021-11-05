20+ новых решений от наших строителей, которые не решают проблему, а только усугубляют ее

На страничке «Типичный Рукожоп» задокументированы самые вопиющие дизайнерские и строительные решения, от которых у любого специалиста по дизайну отвиснет челюсть. Прокрутите вниз, чтобы увидеть лучшие (то есть худшие) примеры "мастерства" и попыток подогнать вещи под себя. Пусть будет уроком для всех рукожопов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.