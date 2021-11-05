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20+ новых решений от наших строителей, которые не решают проблему, а только усугубляют ее

20+ новых решений от наших строителей, которые не решают проблему, а только усугубляют ее

На страничке «Типичный Рукожоп» задокументированы самые вопиющие дизайнерские и строительные решения, от которых у любого специалиста по дизайну отвиснет челюсть. Прокрутите вниз, чтобы увидеть лучшие (то есть худшие) примеры "мастерства" и попыток подогнать вещи под себя. Пусть будет уроком для всех рукожопов.

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По материалам: Юмор

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