20+ раз, когда рестораны заморочились с сервировкой, но люди бы предпочли обычную тарелку (Часть 2)

Дорогие бары и рестораны, мы искренне ценим, как вы стараетесь нас впечатлить. После пандемии велась постоянная борьба за спасение вашего бизнеса и привлечение как рабочих, так и клиентов. Так что приложить дополнительные усилия ко всему - от продуманного плейлиста до дорогого мыла в ванной - вполне нормально. Но оставьте, пожалуйста, в покое тарелки...

1. Тарелки не должны падать, когда вы протыкаете их вилкой

2. Больше сюда не придем

3. Думаю, идея была в том, что крылышки летают?!

4. А рыба подается на рыбных костях...

5. А можно тарелку?!

6. Верните столы обратно...

7. Лопата - уже классика в ресторанах

8. Не одна, а целых две сковороды и разделочная доска

9. В этом заведении придали новое значение "луковому соусу"

10. 2 гребешка на ракушках на искусственной траве, настоящие камни и все на бревне

11. В объявлении нового греческого ресторана в городе: "Ням-ням, я люблю свой рваный вручную хлеб, который мне подали на круглом камне"

12. Мороженое моего парня пришло в маленькой металлической тачке, а мое пришло в маленькой пластиковой тачке

13. Суп в пробирке

14. Моя «летающая» лапша.

15. Суп в жженой капусте

16. Креатив зашкаливает

17. Желе и сливки в соломинке

18. Мы хотим чашки! Май Тай в банке

19. Клянусь, это шоколадный мусс и поп-кукуруза на деревянной доске ...

20. Я бы отправил это обратно. Вот это заменило удивительный ресторан в моем городе, который был убит Covid

21. Детское питание на DVD-диске (фото с собственной страницы ресторана)

22. Хот-доги в собачьей миске

23. Зачем же так...