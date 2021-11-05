20+ раз, когда рестораны заморочились с сервировкой, но люди бы предпочли обычную тарелку (Часть 2)
Сегодня, 05:11
Дорогие бары и рестораны, мы искренне ценим, как вы стараетесь нас впечатлить. После пандемии велась постоянная борьба за спасение вашего бизнеса и привлечение как рабочих, так и клиентов. Так что приложить дополнительные усилия ко всему - от продуманного плейлиста до дорогого мыла в ванной - вполне нормально. Но оставьте, пожалуйста, в покое тарелки...
1. Тарелки не должны падать, когда вы протыкаете их вилкой
2. Больше сюда не придем
3. Думаю, идея была в том, что крылышки летают?!
4. А рыба подается на рыбных костях...
5. А можно тарелку?!
6. Верните столы обратно...
7. Лопата - уже классика в ресторанах
8. Не одна, а целых две сковороды и разделочная доска
9. В этом заведении придали новое значение "луковому соусу"
10. 2 гребешка на ракушках на искусственной траве, настоящие камни и все на бревне
11. В объявлении нового греческого ресторана в городе: "Ням-ням, я люблю свой рваный вручную хлеб, который мне подали на круглом камне"
12. Мороженое моего парня пришло в маленькой металлической тачке, а мое пришло в маленькой пластиковой тачке
13. Суп в пробирке
14. Моя «летающая» лапша.
15. Суп в жженой капусте
16. Креатив зашкаливает
17. Желе и сливки в соломинке
18. Мы хотим чашки! Май Тай в банке
19. Клянусь, это шоколадный мусс и поп-кукуруза на деревянной доске ...
20. Я бы отправил это обратно. Вот это заменило удивительный ресторан в моем городе, который был убит Covid
21. Детское питание на DVD-диске (фото с собственной страницы ресторана)
22. Хот-доги в собачьей миске
23. Зачем же так...
По материалам: Юмор