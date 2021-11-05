20+ раз, когда рестораны заморочились с сервировкой, но люди бы предпочли обычную тарелку
Сегодня, 05:11
Некоторые владельцы ресторанов и повара выводят опыт в ресторане на новый уровень и придумывают очень оригинальные способы подать еду. Представьте закуски, которые подаются прямо на столе, картошку фри, поданную в железной маске, и нет, это шутка...
1. Пицца с разными вкусами, подаваемая в шинах
2. Этот шоколадный десерт со вкусом розы, который нужно слизать с рук! (Майами)
3. Завтрак в яичной коробке
4. Крокет в железной маске
5. Сок капал мне на ноги через эту красивую трещину в доске
6. Макароны, соус, хлеб. Все в проволочном конусе вместо тарелок
7. Мой друг пошел в ресторан, и их аперитив был подан в книге
8. Мы бы точно предпочли тарелки
9. Мама моего друга пошла в ресторан и заказала стакан пасты!
10. Мясо на Барби в китайском ресторане Hot Pot
11. Наши кукурузные чипсы пришли в ржавом ведре
12. Такого мы еще не видели....
13. Нам, пожалуйста, бутылку рыбы!
14. Друг заказал тирамису в Шотландии. Сахарная пудра была на крышке...
15. Кому ужин с возможностью заработать столбняк?
16. Нет, спасибо
17. Пирог со стейком в банке…
18. Обед на тяжелом камне? Мне было жаль официанта, которому приходилось его нести
19. Моя еда была подана на сложенном номерном знаке
20. В этом ресторане спагетти принесли прямо в сковородке
21. Хмм, они на что-то намекают?
По материалам: Юмор