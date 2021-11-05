20+ раз, когда рестораны заморочились с сервировкой, но люди бы предпочли обычную тарелку

Некоторые владельцы ресторанов и повара выводят опыт в ресторане на новый уровень и придумывают очень оригинальные способы подать еду. Представьте закуски, которые подаются прямо на столе, картошку фри, поданную в железной маске, и нет, это шутка...

1. Пицца с разными вкусами, подаваемая в шинах

2. Этот шоколадный десерт со вкусом розы, который нужно слизать с рук! (Майами)

3. Завтрак в яичной коробке

4. Крокет в железной маске

5. Сок капал мне на ноги через эту красивую трещину в доске

6. Макароны, соус, хлеб. Все в проволочном конусе вместо тарелок

7. Мой друг пошел в ресторан, и их аперитив был подан в книге

8. Мы бы точно предпочли тарелки

9. Мама моего друга пошла в ресторан и заказала стакан пасты!

10. Мясо на Барби в китайском ресторане Hot Pot

11. Наши кукурузные чипсы пришли в ржавом ведре

12. Такого мы еще не видели....

13. Нам, пожалуйста, бутылку рыбы!

14. Друг заказал тирамису в Шотландии. Сахарная пудра была на крышке...

15. Кому ужин с возможностью заработать столбняк?

16. Нет, спасибо

17. Пирог со стейком в банке…

18. Обед на тяжелом камне? Мне было жаль официанта, которому приходилось его нести

19. Моя еда была подана на сложенном номерном знаке

20. В этом ресторане спагетти принесли прямо в сковородке

21. Хмм, они на что-то намекают?