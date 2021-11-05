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4 продукта, которые можно есть перед сном, не опасаясь на фигуру

4 продукта, которые можно есть перед сном, не опасаясь на фигуру

Считается, что люди с лишним весом набирают его по причине обильной еды на ночь. Однако полный отказ от пищи в вечернее время не даст организму расслабиться и нормально отдохнуть.

Как результат – отсутствие сил и настроения на следующий день. Но есть продукты, которые можно потребить на ночь и не потолстеть.

1. Мисо-суп


Японский супчик базируется на пасте соевых бобов – это главный ингредиент блюда. Жидкое лакомство содержит в составе в основном белки. Этот микроэлемент достаточно медленно усваивается, а значит чувство голода вы не будете испытывать довольно долго. При этом порция японского супа содержит всего полсотни калорий.

2. Яйца


Сваренное вкрутую яйцо можно съесть перед сном, не опасаясь, что утром на весах будет прибавка. В одной порции содержится примерно сотня калорий. К слову, его можно сварить вкрутую, нарезать на ломтики, дополнить свежим огурцом, заправить нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Также подойдет яйцо всмятку.

3. Молочные продукты


Для утоления голода подойдут любые кисломолочные продукты. Главная задача – купить, например, творог с минимальным содержанием жира. Чтобы блюдо было вкуснее и сытнее, его можно дополнить любой зеленью и овощами.

4. Овощи и фрукты


Это настоящее спасение для тех, кто испытывает чувство голода перед сном. Подойдет яблоко, огурчики, редис, зелень и многое другое.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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