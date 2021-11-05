Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass





Состоялся релиз игры Age of Empires IV, которая сразу стала доступна в подписке Xbox Game Pass для PC. Игра пока вышла только на компьютерах, но разработчики уже сообщили, что у них в планах есть желание выпустить проект на Xbox, если они смогут адаптировать игру под консоли.

В Age of Empires IV на старте игрокам доступны 8 наций. Как отмечают журналисты, которые уже опробовали игру, каждая из наций уникальная и имеет свои особенности. Игру хвалят за графику и за хороший мультиплеер, а в минус ей записывают сюжетную кампанию.

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Отметим, что рейтинг Age of Empires IV от критиков сейчас на уровне в 84 балла из 100.

Age of Empires IV

Одна из лучших стратегий в реальном времени возвращается! Age of Empires IV перенесет вас в эпицентр великих исторических сражений, навсегда изменивших судьбу мира. Для создания могучей империи вы сможете использовать как знакомые, так и совершенно новые методы ведения войны — и всё это на гигантских картах в высококачественном разрешении 4K. Age of Empires IV — это стратегия в реальном времени следующего поколения!

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