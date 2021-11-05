Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass

Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass


Состоялся релиз игры Age of Empires IV, которая сразу стала доступна в подписке Xbox Game Pass для PC. Игра пока вышла только на компьютерах, но разработчики уже сообщили, что у них в планах есть желание выпустить проект на Xbox, если они смогут адаптировать игру под консоли.

В Age of Empires IV на старте игрокам доступны 8 наций. Как отмечают журналисты, которые уже опробовали игру, каждая из наций уникальная и имеет свои особенности. Игру хвалят за графику и за хороший мультиплеер, а в минус ей записывают сюжетную кампанию.


Watch this video on YouTube

Отметим, что рейтинг Age of Empires IV от критиков сейчас на уровне в 84 балла из 100.

Age of Empires IV

Одна из лучших стратегий в реальном времени возвращается! Age of Empires IV перенесет вас в эпицентр великих исторических сражений, навсегда изменивших судьбу мира. Для создания могучей империи вы сможете использовать как знакомые, так и совершенно новые методы ведения войны — и всё это на гигантских картах в высококачественном разрешении 4K. Age of Empires IV — это стратегия в реальном времени следующего поколения!
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC
Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и поднимают ногу
Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и
Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно
Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно
Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог сохраниться до наших дней
Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог
Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не будет работать, ведь теперь она миллионер
Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не

Топ на сегодня

Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила

Еще по теме

Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза
Xbox One получает новую игру с поддержкой Kinect