Alphabet основала новую компанию для поиска лекарств с помощью ИИ

Корпорация Alphabet основала компанию Isomorphic Laboratories, которая задействует искусственный интеллект для поиска новых видов лекарств. Ее возглавил генеральный директор лаборатории DeepMind Демис Хассабис.

