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Американская школа разрешила старшеклассникам сфотографироваться на студенческий билет в любом наряде, и результаты поразили всех

Американская школа разрешила старшеклассникам сфотографироваться на студенческий билет в любом наряде, и результаты поразили всех

Традиции чрезвычайно важны, особенно в школе, где вы проводите большую часть своей жизни. Конечно, ваша школа может официально быть учебным заведением, но это не значит, что в ней не должно быть творчества и веселья! А вот средняя школа Северного Фармингтона знает, как развлечь себя, и весь Интернет.)

У этой школы в Мичигане есть фантастическая ежегодная традиция, которую начали еще в 2014 году, и которая побуждает старшеклассников делать креативные и необычные фотографии для студенческого билета. Часто студенты приходят в изысканных костюмах и одеваются в персонажей мультфильмов, сериалов, и видеоигр. 

И сегодня, дорогие читатели, мы решили поделиться с вами самыми яркими фотографиями студентов данного учебного заведения)

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# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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