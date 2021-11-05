Американская школа разрешила старшеклассникам сфотографироваться на студенческий билет в любом наряде, и результаты поразили всех
Традиции чрезвычайно важны, особенно в школе, где вы проводите большую часть своей жизни. Конечно, ваша школа может официально быть учебным заведением, но это не значит, что в ней не должно быть творчества и веселья! А вот средняя школа Северного Фармингтона знает, как развлечь себя, и весь Интернет.)
У этой школы в Мичигане есть фантастическая ежегодная традиция, которую начали еще в 2014 году, и которая побуждает старшеклассников делать креативные и необычные фотографии для студенческого билета. Часто студенты приходят в изысканных костюмах и одеваются в персонажей мультфильмов, сериалов, и видеоигр.
И сегодня, дорогие читатели, мы решили поделиться с вами самыми яркими фотографиями студентов данного учебного заведения)