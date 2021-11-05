ARK 2

Ark II выйдет эксклюзивно для Xbox Series X / S. Если всё пойдет, как задумано, Survival Evolved выйдет на ПК, Xbox Series X / S и Game Pass, а версия для PS5 выйдет вскоре после этого. Microsoft также указывает, что игра оптимизирована для Xbox One X. ARK 2 – это сиквел к ARK: Survival Evolved, мультиплеерное выживание-песочница с динозаврами. На Game Awards 2020 игра стала главной неожиданностью. Вин Дизель обеспечил игру своим актерским талантом потому, что является большим фанатом франшизы. Он станет исполнительным продюсером сиквела после набора более 1,000 часов в Ark: Survival Evolved. Ark 2 – опыт выживания-песочницы следующего поколения, во многом похожий на Ark: Survival Evolved. На этот раз, наряду со всеми ожидаемыми динозаврами, будут существа наподобие морлоков.