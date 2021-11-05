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Battlefield 6

К середине весны 2021 года Battlefield 6 еще остается загадочной игрой, но разговоров и слухов про нее ходит немало. Глава EA Эндрю Уилсон выразил надежды на консоли нового поколения, которые «обеспечат масштабные и увлекательные битвы с большим количеством игроков, карты беспрецедентного масштаба. Следующая Battlefield перенесет на другой уровень все разрушения, действия игроков, оружейный и машинный бой». Эндрю Уилсон говорил, что игра возвратится к всесторонним военным действиям. По слухам, в игре будут карты под 128 человек, Королевская битва и современный сеттинг. Весной 2021 года, вероятно, в мае, ожидается новая информация про игру. Релиз игры, согласно Уилсону, ожидается между октябрем и декабрем 2021 года.

Хотя трейлеров игры не выходило, на EA Play 2020 мелькнул технический трейлер игры с текущей работой по съемкам: лицевые анимации и большое количество бегущих в бой солдат.

Известный распространитель утекшей информации про Battlefield, Том Хендерсон, заявил, что Battlefield 6 развернется в ближайшем будущем, через 10 лет от текущего момента, что даст разработчикам шанс реализовать оружие и транспортное средство, находящееся в современной военной разработке. Хендерсон утверждает, что игроки могут ожидать военных роботов, дронов, реактивные самолеты, вертолеты и танки, а также «революционную кампанию». Кампания, по его словам, будет сосредоточена на игроке и его юните специалисте, что позволит ему выбирать суперсилу, за которую он будет вести бой. Хендерсон пишет, что можно будет выбирать собственный путь: и за США, и за Россию, являющиеся единственными суперсилами игры, можно будет нанять свою команду специалистов и применять их навыки, а кампания будет кооперативным опытом. В мультиплеере он обещает более масштабные и качественные бои. Кроме того, Хендерсон утверждает про разработку «Королевской битвы», отдельной от «Огненного шторма» Battlefield 5. Как и раньше, в королевской битве будет 4 типа солдат, но вместо уникальных приспособлений игроки будут иметь различные «способности», напоминающие перки из Call of Duty. Например, разведчик сможет тихо ходить, а штурмовик дольше быстро бежать. Согласно уже удаленному видео от Хендерсона, Battlefield 6 будет «мягкой перезагрузкой» Battlefield 3 в современной эре.

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По материалам: gamebomb

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