Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 – игра, которую разрабатывает компания Ubisoft Montpellier, продолжение Beyond Good & Evil (2003). Главным дизайнером сиквела является Мишель Ансель, создатель первой части. Первая часть была задумана как начало трилогии, но не смогла стать успешной в коммерческом плане. Статус продолжения оставался неясным до 28 мая 2008 года, когда игру анонсировали на мероприятии Ubidays в Лувре.

После анонса разработка Beyond Good & Evil 2 окуталась атмосферой неопределенности. 28 мая 2010 года на одном французском сайте появилась инсайдерская информация об уходе Мишеля Анселя из Ubisoft Montpellier, ввиду чего разработка игры была приостановлена. Однако, вскоре Ubisoft опровергла эту информацию. На конференции 25 июня 2010 года Ансель заявил, что игра создается, и его команда экспериментирует с новыми практиками разработки; Ансель предпочел иметь небольшую команду, сохраняющую творческий дух. Как сказал Ансель, «разработка займет некоторое время, но я прошу проявить терпение». В 2011 году Ансель и его команда оторвались от Beyond Good & Evil 2 ради работы над Rayman Origins.

На эксклюзивном обеде Ubisoft в 2011 году Ансель заявил, что разработка Beyond Good & Evil 2 продвинулась далеко, а релиз планируется сделать на консолях следующего поколения.

Разработка

У Мишеля Анселя был сюжет для вселенной Beyond Good & Evil, который не вместился в первую игру, но, из-за плохих продаж последней, Ubisoft сомневалась в целесообразности инвестиции средств в сиквел. Ансель впервые намекнул на Beyond Good & Evil 2 осенью 2007 года, в интервью для Nintendo Power; он заявил, что работает над новым проектом, который многое значит для него. Кроме того, Ансель говорил о Джейд, героине первой игры: он выразил надежду на то, что Джейд сохранит свои ценности и личные черты.

После выхода первой части было много слухов о возможном сиквеле. Все они казались ложными до мая 2008 года, когда Ubisoft представила тизерный трейлер нового проекта с персонажами и видоизмененной музыкой из Beyond Good & Evil.

В интервью французскому журналу Ансель заявил, что Beyond Good & Evil 2 – очень личный для него проект, и вместе со своей командой он потратит на него столько времени, сколько понадобится для хорошего результата. Тогда же Ансель отметил, что геймплей будет больше похож на игры Assassin's Creed с их видом от 3-го лица, чем на Mirror's Edge с видом от 1-го лица.

15 мая 2008 года Ансель в интервью для французского журнала Jeux Video Magazine впервые сказал, что Beyond Good & Evil 2 находится в производстве: игра на стадии пре-продакшна уже год, но еще ждет подтверждения от Ubisoft. Мене чем через 2 недели произошло мероприятие Ubidays, на котором был представлен тизерный трейлер игры. Однако, игру представили лишь как следующий проект Анселя и Ubisoft Montpellier, без деталей, даты релиза и названия. В трейлере, продемонстрировавшем продвинутую графику движка, изображалась сломанная парящая машина на пустынной дороге. За рулем машины сидел Пей'Дж, один из вспомогательных персонажей первой игры. Женщина, похожая на Джейд, сидела на багажнике в стороне. О самой игре сказано было мало. В статье Jeux Video Magazine написали, что игру разрабатывают для PlayStation 3 и Xbox 360, но эта информация не подтверждена.

18 декабря 2008 года на мероприятии VGL в Париже Ансель заявил, что Beyond Good & Evil 2 разрабатывается полтора года, и что команда получила от Ubisoft полную свободу действий.

В интервью от 21 марта 2009 года Ансель сказал, что игра всё еще на стадии пре-продакшна, а настоящая разработка не начнется, пока не будут определены все инструменты и процессы, необходимые для формирования видения игры.

8 мая 2009 года в интернет было выпущено видео, в котором персонаж, напоминающий Джейд, бежал по городу, уворачиваясь от полиции. 22 июля 2009 года Лоран Деток, президент Ubisoft North America, подтвердил ненамеренную утечку видео. Отметив, что разработка ведется, Деток предупредил, что это не значит, что игра когда-то выйдет. Позже, на E3 2011, Мишель Ансель подтвердил аутентичность трейлера.

В августе 2009 года на Gamescom представители Ubisoft сообщили, что разработка официально приостановлена. Однако, скоро Ubisoft дала противоречащую этому сообщению информацию. Комментируя непонятную ситуацию, управляющий английским форумом Ubisoft сказал, что технически невозможно отложить игру, которую официально не анонсировали. В ноябре 2009 года генеральный директор Ubisoft France Жоффруа Сардин сказал, что слухи о заморозке Beyond Good & Evil 2 были ложными. В январе 2010 года представители Ubisoft подтвердили эту информацию для сайта IGN.

28 мая 2010 года, ровно через 2 года после первого «анонса», французский сайт Wootgaming сообщил инсайдерскую информацию про уход Мишеля Анселя из Ubisoft, связанный с проблемами в разработке игры. Позже представители Ubisoft опровергли эту информацию и заверили, что разработка продолжается.

25 июня 2010 года Ансель появился на конференции Montpellier. Он сообщил о продолжении разработки, но сказал, что из-за небольшого количества занятых в проекте людей до релиза еще далеко. Ансель специально сделал команду малочисленной, чтобы игра сохранила творческий дух и не стала чисто коммерческим продуктом. В то время команда работала над инструментами, которые позволили бы создавать 3D-игры примерно так же, как 2D-игру Rayman: Origins, благодаря чему задачу создания уровней можно было отдать подразделению всего из пяти человек.

19 августа 2010 года глава Ubisoft Ив Гиймо сообщил Kotaku, что работа над Beyond Good & Evil 2 идет и никогда не прекращалась.

В марте 2011 года HD-релиз первой части произошел на Xbox Live Arcade, в июне того же года HD-версия вышла на PlayStation Network. Продюсер обновленной версии Ван Сюй сказал о «сохранении веры» в сиквел. Сюй также сказал, что не знает, является ли HD-версия попыткой проверить интерес геймеров к франшизе.

7 июня 2011 года Ансель сообщил о планах выпустить игру на консолях нового поколения.

В мае 2012 года Ансель сообщил, что игра находится на стадии активной разработки под консоли нового поколения. Также, был показан скриншот с демонстрацией игровой графики.

31 июля 2014 года Ubisoft официально подтвердила, что Beyond Good & Evil 2 разрабатывается.

Состав

Неизвестно, возвращены ли актеры из Beyond Good & Evil к разработке Beyond Good & Evil 2. Однако, композитор Кристоф Херал, сочинивший музыку для первой части, пишет новый саундтрек.

Целевая аудитория

В интервью для Next-Gen Ив Гиймо отметил, что Beyond Good & Evil 2 будет более доступной для игроков нового поколения – так сделано с тем, чтобы сиквел не провалился по коммерческим показателям. Позже Гиймо заверил, что разработчики не будут делать игру более казуальной.

Сюжет и сеттинг

В интервью для Jeux Video Magazine Ансель сказал: «Beyond Good & Evil 2 будет связана с первой частью большим количеством уровней, массой эмоций в геймплее, тщательно продуманными персонажами. На этот раз мы имеем дело с будущим планеты, и с взаимоотношениями с животными».

3 апреля 2009 года Eurogamer.net опубликовал интервью, в котором Ансель рассказал про источники вдохновения первой части и сиквела: «Это смесь впечатлений. Было побуждение создать приключенческую игру, а также вселенную. Эту игру я хотел сделать давно. В ней есть влияния вселенной Миязаки, мои собственные идеи, политика и медиа; тема 11 Сентября – трансляции CNN с армейскими сообщениями и атмосферой страха.».

Также, Ансель ответил на вопрос о том, является ли вторая часть прямым сиквелом к первой: «Да! Но это лучше узнать во время игры, ха-ха! Но, безусловно, мы хотим продолжать историю – мы не создавали персонажей, сюжет. История продолжается, мы будем реагировать на важные события первой части».





Ансель сказал, что сиквел будет увлекательнее и масштабнее, чем оригинал, во многом благодаря возможностям консолей нового поколения, но также и благодаря длительной разработке. «Мы сохраним дух первой игры, но форма изменится. В первой части мы хотели сделать более кинематографичную игру, но не имели технической возможности для этого. Поэтому, мы упростили идею. Это было забавно, я помню, как мы показывали работу Sony, чтобы дать понять концепцию игры и получить набор средств для разработки. Мы писали BG&E как фильм. Потом, мы поняли, как непросто достичь эффекта погружения на этой консоли! Но теперь, на современных консолях, мы чувствуем способность сделать игру такой, какой была задумана первая часть».