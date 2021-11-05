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Binance запустила фан-токены футбольного клуба «Порту»

Binance запустила фан-токены футбольного клуба «Порту»


Криптовалютная биржа Binance объявила о сотрудничестве с португальским футбольным клубом «Порту» и запуске фан-токенов PORTO. Об этом ForkLog сообщили представители компании.


Условия соглашения предусматривают размещение логотипа Binance на форме команды: в первом сезоне — на задней части рубашки, далее — на рукавах.


Токен PORTO доступен для всех пользователей биржи. Он позволит клубу улучшить взаимодействие с фанатами «через уникальные вознаграждения, интерактивность, геймификацию и другое».


«С помощью фан-токенов болельщики смогут собирать редкие NFT, участвовать в эксклюзивных опросах и получать доступ к уникальным наградам в зависимости от уровня вовлеченности», — заявил глава Binance Чанпэн Чжао.


Напомним, в октябре Binance запустила фан-токены итальянского футбольного клуба «Лацио» и стала главным спонсором его футбольной формы.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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