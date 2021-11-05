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Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в безопасности

Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в безопасности


Британская биржа с украинскими корнями BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хранившиеся в зашифрованном виде пароли пользователей скомпрометированы, но средства не затронуты. Об этом заявил CEO биржи Виталий Боднар.


По его словам, хакеры обнаружили "некую брешь" в системе и провели DDoS-атаку.


"Балансы пользователей в полной сохранности, мы не потеряли ни единого цента, но хеш паролей пользователей был скомпрометирован. По этой причине доступ к учетным записям временно ограничен", – сообщил Боднар.


Он добавил, что хакеры обещали слить исходный код торговой платформы на GitHub.


Причиной атаки, по утверждению CEO биржи, стал слив информации. Группа безопасности BTC-Alpha изучает эту версию.


3 ноября 2021 | 16:54Апдейт:

В комментарии ForkLog Виталий Боднар уточнил, что пароли были украдены в зашифрованном виде, тем не менее команда BTC-Alpha считает, что все пароли пользователей нужно сменить.


"Мы не храним пароли в открытом виде, ни один из членов команды не знает, какой пароль у пользователя", – добавил он.


В ходе расследования команда биржи установила, что атака, зафиксированная 1 ноября, готовилась продолжительное время. 25 октября хакеры уже взломали компьютеры нескольких сотрудников BTC-Alpha. 


"Изучались сотрудники, их интересы, взаимосвязи и уровень доступа в системе. Это был симбиоз атак, начиная с фишинга, заканчивая бэкдорами и полным управлением взломанными компьютерами членов нашей команды", – заявил Боднар.


На момент написания BTC-Alpha находится на техобслуживании. Команда обещает возобновить работу в ближайшее время.


Напомним, в августе базирующаяся на Сейшельских Островах криптовалютная биржа Bilaxy сообщила о взломе горячих кошельков. Сумму ущерба компания не разглашала.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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