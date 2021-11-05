Бьюти-новинки для ухода за телом: банные линии, средства от Сантаны Новиковой и не только

Вадим Карасев

Изучив новинки для ухода за лицом, самое время обратить внимание и на средства для тела — стоит сказать, что в этом сезоне было презентовано немало интересных продуктов.

Банная линия Gris Dior

Этой осенью Dior представил две уходовые новинки: жидкое мыло и крем для тела Gris Dior из коллекции La Collection Privee Christian Dior.

Жидкое мыло мгновенно превращается в пену, которая эффективно очищает кожу, делая ее мягкой и бархатистой и оставляя на ней легкое благоухание аромата Gris Dior. Этот же цветочно-цитрусовый аромат источает и новый крем для тела. Средство увлажняет кожу и дарит ей ощущение комфорта и свежести. Крем обогащен маслом камелии и не содержит искусственных красителей.

Увлажняющий крем для рук от Clarins

Без новинки Clarins в этом сезоне точно не обойтись — марка представила новый увлажняющий крем для рук, который сразу же после нанесения дарит рукам нежность и ощущение комфорта.

Средство питает, увлажняет и защищает кожу, а также смягчает кутикулу и делает ногти более крепкими и блестящими.

Формула крема содержит 98% натуральных ингредиентов, среди которых масло какао, органическое масло баобаба, органическое кокосовое масло и органическая кокосовая вода.

Новинка эксклюзивно представлена в сетях "Иль Де Ботэ" и Sephora.

Бренд косметических средств "Какава красота" Стаса Круглицкого

Этой осенью блогер-миллионник Стас Круглицкий, известный многим своим персонажем Сантаной Новиковой, запустил собственный бренд косметических средств "Какава красота" в коллаборации с компанией Carely.

Сантана — это неутомимая и неординарная личность, которая есть в каждой девушке. Но, помимо этого, Сантана — еще и настоящая бизнесвумен с амбициями, которые она уже пыталась реализовывать в ООО "ААА". Запуск бьюти-бренда важен не только для развития персонажа Сантаны, но и для каждой девушки, которая мечтает о чем-то совершенно безумном, но зачастую вполне осуществимом, будь то свое собственное дело или полная ванна перламутра,

— делится Стас Круглицкий.

В первую линейку бренда вошли четыре средства, предназначенные для ухода за кожей и улучшения настроения: микс для ванны, кокосовый отшелушивающий скраб для тела, спрей для подушки и шиммер для ванны, который представлен двумя ароматами — лаванды и мяты.

Лимитированная коллекция "Нероли и орхидея" от L'Occitane

Новая коллекция марки — идеальный способ устроить для себя ароматерапию не выходя из дома. Центральное место в линейке занимает туалетная вода, которая раскрывается на коже изысканными цветочными нотами, — в композицию вошли цветы апельсина из Грасса, нероли, яркая орхидея и экстракт ванили.

Усиливают и продлевают звучание аромата другие средства из коллекции — гель для душа и мыло, которые деликатно очищают кожу, а также молочко для тела и крем для рук, которые питают кожу и дарят ей ощущение комфорта.

Линия натуральных гелей для душа от Epsom Pro

Эксперты Epsom Pro продолжают создавать косметику для домашнего спа на основе английской соли Epsom. В этот раз марка представляет линию натуральных гелей для душа, в составе которых английская (магниевая) и гималайская соли, различные эфирные масла и экстракты растений, пантенол, аллантоин и мягкие моющие компоненты, разрешенные для использования в косметике.

В линейку вошли четыре геля: ухаживающий аромагель с сакурой и пионом для расслабления и восстановления, очищающий гель-масло с коноплей и хлопком для глубокого увлажнения, освежающий гель-уход с зеленым чаем и лемонграссом для мгновенного пробуждения и тонуса, увлажняющий крем-гель с виноградом и черной смородиной для бережного обновления и повышения упругости кожи.

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