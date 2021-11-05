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Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC

Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC


Bright Memory была одной из игр, которая вышла только для нового поколения Xbox сразу после релиза приставок Xbox Series X | S. Но ее можно было считать некой демо-версией от основной игры Bright Memory: Infinite, которая все еще находится в разработке.

Сегодня создатели Bright Memory: Infinite объявили, что их игра выходит 12 ноября 2021 года, но пока только на PC в Steam. Что касается версии игры для Xbox Series X | S, разработчики не уточнили ее дату релиза, отметив, что выход проекта состоится «скоро».


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Напомним, что Bright Memory: Infinite – это активный шутер с перестрелками и сражениями на мечах в сеттинге футуристического Китая.

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По материалам: newxboxone

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