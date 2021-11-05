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Цена Solana обновила исторический максимум на отметке $250

Цена Solana обновила исторический максимум на отметке $250


В пятницу, 5 ноября, котировки Solana (SOL) обновили исторический максимум на отметке $250.


За последние сутки актив вырос на 2,7%, за неделю — на 24,8%, согласно CoinGecko. На момент написания SOL торгуется в районе $243.


Часовой график SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Solana потеснила Tether (USDT) в рейтинге по капитализации, заняв четвертую строчку с показателем $73,3 млрд.


Данные: CoinGecko.

Общая стоимость средств (TVL) в децентрализованных приложениях на базе Solana приближается к $15 млрд.


Данные: DeFiLlama.

30 августа цена Solana впервые преодолела психологическую отметку в $100.


7 сентября SOL за сутки выросла более чем на 30%, превысив $190 и потеснив в общем рейтинге криптоактивов Dogecoin и Polkadot.


14 сентября 2021 года в основной сети Solana произошел масштабный сбой, в результате которого новые блоки не выпускались более 16 часов.


Полную функциональность блокчейна восстановили менее чем за сутки после перезапуска. Причиной сбоя разработчики назвали DoS-атаку.


https://forklog.com/chto-takoe-solana/

Напомним, в октябре управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments включила Solana и нативный токен децентрализованной биржи Uniswap (UNI) в состав траста Digital Large Cap Fund.


В том же месяце стоящая за развитием блокчейн-проекта некоммерческая организация Solana Foundation открыла для валидаторов возможность запуска нод на серверном оборудовании.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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