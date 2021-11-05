Цена Solana обновила исторический максимум на отметке $250

В пятницу, 5 ноября, котировки Solana (SOL) обновили исторический максимум на отметке $250.

За последние сутки актив вырос на 2,7%, за неделю — на 24,8%, согласно CoinGecko. На момент написания SOL торгуется в районе $243.

Часовой график SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Solana потеснила Tether (USDT) в рейтинге по капитализации, заняв четвертую строчку с показателем $73,3 млрд.

Данные: CoinGecko.

Общая стоимость средств (TVL) в децентрализованных приложениях на базе Solana приближается к $15 млрд.

Данные: DeFiLlama.

30 августа цена Solana впервые преодолела психологическую отметку в $100.

7 сентября SOL за сутки выросла более чем на 30%, превысив $190 и потеснив в общем рейтинге криптоактивов Dogecoin и Polkadot.

14 сентября 2021 года в основной сети Solana произошел масштабный сбой, в результате которого новые блоки не выпускались более 16 часов.

Полную функциональность блокчейна восстановили менее чем за сутки после перезапуска. Причиной сбоя разработчики назвали DoS-атаку.

https://forklog.com/chto-takoe-solana/

Напомним, в октябре управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments включила Solana и нативный токен децентрализованной биржи Uniswap (UNI) в состав траста Digital Large Cap Fund.

В том же месяце стоящая за развитием блокчейн-проекта некоммерческая организация Solana Foundation открыла для валидаторов возможность запуска нод на серверном оборудовании.



