Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно

День рыжих 5 ноября 2021 года

Экстрасенсы об уникальности рыжеволосых

Чем отличаются рыжеволосые от других людей

Открытки, чтобы поздравить рыжих с их праздником

В году существует 3 дня, когда люди с рыжими волосами могут отмечать праздник благодаря цвету своих локонов. Уникальность рыжеволосых состоит не только во внешнем виде, у них имеется еще ряд особенностей, которые не наблюдаются у других. Поздравить их открыткой можно 5 ноября, в Национальный день рыжих, который стал традиционным праздником в США.Обладатели рыжих или медных волос имеют свой праздник, когда могут собраться с такими же людьми, как и они. В мире насчитывается всего 2-3% рыжеволосых от всего количества населения, хотя ген, который вызывает такой цвет, является самым древним – ему примерно 200 тыс. лет. Но уникальность цвета волос вызвала для их обладателей со стороны других давление, гонения, непонимание и использование их в целях жертвы.Особенно много рыжих проживает в Америке – 12 млн людей. Поэтому 5 ноября существует Национальный день рыжих США, а до этого он отмечался как Международный день 8 сентября и Всемирный – 26 мая.Существует два варианта предположений, как образовался праздник. Одно состоит в том, что День рыжих придумали сестры с рыжим цветом волос для того, чтобы на таких людей обратили внимание и не ущемляли в социуме. По второй версии, голландский художник Ровенхорст находился в поисках рыжеволосой натурщицы и дал объявление. Он думал, что отзовутся не более 15 красавиц, а пришло 150 моделей. Встреча понравилась рыжеволосым представительницам, и они договорились собираться так хотя бы раз в год. Идея понравилась и другим людям, и в День рыжих стало собираться уже не полторы сотни человек, а тысячи обладателей медного оттенка волос.Люди с рыжим цветом волос привлекают взгляды. Внешний вид выделяет их из общей массы, а об их уникальности готовы рассказать экстрасенсы,чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт.Экстрасенс Алена Орлова не считает, что рыжеволосые имеют какие-то большие возможности, чем другие люди, кроме своего внешнего вида. Рыжие выделяются светлым оттенком кожи, веснушками и цветом волос – от бледно-рыжего до красномедного оттенка. Считается, что у них быстрая реакция и хорошо работает смекалка, которая порой превращается в хитринку. Если человек по характеру добродушный, то он ее использует для создания благ, в противном случае она проявляется лживостью и порочностью. Отсюда, вероятно, и пошло мнение о рыжих, что из них получаются ведьмы и колдуны.Прорицатель Павсекакий Богданов думает по-другому. Он уверен, что рыжеволосым дано то, чего нет у простого человека. Гены, которые рыжие получают в наследство, настолько древние, что они могут давать им и дополнительные способности. В древности считалось, что они обладают сверхспособностями, поэтому их боялись и старались уничтожить. Это привело к уменьшению количества рыжеволосых, потому что использовали их и в жертвоприношении, и как талисманы для удачи.можно увидеть в реакции их организма на восприятие и взаимодействие с окружающим миром:пигмента в волосах очень много, что делает его грубее и толще, поэтому одинаковая по объему шевелюра у рыжего, блондина или брюнета будет отличаться количеством волосинок почти в 2 раза: у рыжего – 90 тыс., а у другого по цвету – 140 тыс.;рыжие волосы труднее поддаются окрашиванию, и седина наступает по-другому – сначала они становятся светлее, а потом приобретают серебристый оттенок;у рыжих яркий темперамент, больше страсти, они не умеют сдерживать эмоции. Это может быть связано с повышенной чувствительностью. У таких людей ссадины проявляются быстрее, но заживают дольше;для обезболивания рыжеволосым требуется больше анестетика при операциях или для стоматологических манипуляциях;у медсестер с рыжими волосами пациенты быстрее выздоравливают;кожа быстрее подвергается влиянию ультрафиолетовых лучей. Они сгорают на солнце из-за недостатка меланина.египтяне считали рыжих невезучими и пытались от них избавиться, принося в жертву богу солнца Амону-Ра, чтобы у всех остальных наступила белая полоса в жизни;древние греки считали, что рыжеволосые после ухода в иной мир перерождаются в вампиров;в Испании в средневековье считали, что рыжеволосые являются похитителями адского огня, поэтому сжигали их на костре;римляне считали, что рыжие приносят удачу, поэтому пытались купить раба с таким цветом волос;в Полинезии рыжий цвет считался преимуществом благородства;на Руси к ним было двоякое отношение: одни их боялись и сторонились, а другие считали не очень умными людьми.В День рыжих можно поздравить друзей или родственников, у которых такой особенный цвет волос. Это еще раз подчеркнет, что их не воспринимают как изгоев, а наоборот, любят и ценят.Открытка для рыжеволосых в качестве поздравления с Днем рыжих.Поздравление для рыжих.Поздравление в картинке с Днем рыжих.В День рыжих принято наслаждаться общением, устраивать дружеские посиделки, веселиться, и находить новых друзей.