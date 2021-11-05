Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото)
Сегодня, 00:10
Собаки могут быть нашими лучшими друзьями, а вот кошки тайно правят этим миром. Если мы не уделяем им достаточно внимания в Интернете, они склонны обижаться на нас, иногда принимая это слишком близко к сердцу. Однако даже котейки могут время от времени вести себя немного странно.
Сегодня мы собрали новые фотографии для рубрики "Что не так с моей кошкой", и вот 15 самых забавных из них.Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев - onedio.ru
По материалам: Юмор