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Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото)

Собаки могут быть нашими лучшими друзьями, а вот кошки тайно правят этим миром. Если мы не уделяем им достаточно внимания в Интернете, они склонны обижаться на нас, иногда принимая это слишком близко к сердцу. Однако даже котейки могут время от времени вести себя немного странно. 

Сегодня мы собрали новые фотографии для рубрики "Что не так с моей кошкой", и вот 15 самых забавных из них.

Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев - onedio.ru
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По материалам: Юмор

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