«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (16 новых фото)

Кто-то заводит собачек, чтобы заполнить свое одиночество, а кто-то только для того, чтобы добавить в свою жизнь больше позитива)

В Интернете люди любят делится фотографиями своих питомцев, и сегодня мы решили сделать подборку с новыми фотографиями на тему: "Что не так с вашей собакой?". И вот 16 самых смешных примеров.

1. Делает грустную мордашку, когда я не разрешаю сидеть у меня на коленях в машине

2. Ох это чувствооо..

3. Всегда так делает, когда я достаю кусачки для ногтей

4. Он явно недоволен своим новым костюмом

5. В приюте сказали что она очень стеснительная, и не может долгое время быть рядом с людьми. Но вот, что я вижу каждый день утром

6. Будит меня в 5 утра для прогулки. Это называется прогулка

7. Он порвал мяч и надел его как шапку. Да что вы знаете в моде?

8. Как мои собаки предпочитают дремать ..

9. Это Лора и ее дыра, над которой она работала много лет. Кажется она достигла совершенства

10. Феноменальная гибкость

11. Этот дурачек кушал муку в кладовой, а тепер удивлен, почему его рот полон теста

12. Мастер кунг-фу

13. Он услышал, что я открыла вкусняшки

14. Он делает такое довольное лио после того, как получает порцию арахисовой пасты

15. Эта мадам даже не является нашей. Она запрыгнула к нам с другой лодки, да еще и заставила моего мужа почесать ей животик

16. По непонятным причинам, он постоянно так сидит