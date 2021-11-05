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Cказочные герои, которые появлялись в фильмах и мультфильмах разных стран

Cказочные герои, которые появлялись в фильмах и мультфильмах разных стран
Маугли

Американская версия из мультфильма «Книга джунглей» (1967) и советская из мультфильма «Маугли» (1973).

Винни-Пух

Диснеевская версия, впервые показанная в мультфильме «Винни-Пух и медовое дерево» (1966) и советский Винни-Пух из цикла мультфильмов 1969-1972 годов.

Кот в сапогах

Советская версия из мультфильма 1968 года, герой японского аниме 1969-1976 годов и американская версия, впервые появившаяся в мультфильме «Шрек 2» (2004).

Буратино и Пиноккио

Советская версия из музыкального телефильма «Приключения Буратино» (1975) и итальянская версия из недавнего фильма «Пиноккио» (2019).

Изначально персонаж Буратино и первая сказка о нём «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) были основаны А. Н. Толстым на сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (1881).

Золушка

Диснеевская версия 1950 года и советская из одноимённого мультфильма 1979 года.

Шер-Хан

Диснеевская версия из «Книги джунглей» (1967) и советская из мультфильма «Маугли» (1973).

Русалочка

Советская версия 1968 года и диснеевская Русалочка из мультфильма 1989 года.

Багира

Диснеевская версия из «Книги джунглей» (1967) и советская Багира из мультфильма «Маугли» (1973). Кстати, в диснеевской версии и в произведениях Киплинга Багира — самец.

Малыш и Карлсон

Советская версия «Малыш и Карлсон»/»Карлсон вернулся» (1968-1970) и шведско-норвежско-немецкий мультсериал «Карлсон, который живёт на крыше» (2002).

Красная шапочка

Советская версия в фильме «Про Красную Шапочку» (1977) и голливудский вариант в формате готического ужастика «Красная Шапочка» (2011) с Амандой Сейфред в главной роли и Леонардо Ди Каприо в должности продюсера фильма.

Элли, Железный Дровосек, Пугало и Лев

Четвёрка из голливудского «Волшебника страны Оз» (1939) и российская версия из фильма «Волшебник Изумрудного города» (1994).

Снежная королева

Советская версия из одноимённого мультфильма 1957 года и британская, выпущенная в 1995 году.

Герои «Тома и Джерри» и «Ну, погоди!»

Животные разные, но суть и степень популярности в своих странах делают эти мультфильмы ужасно похожими на видоизменённые варианты одного и того же.
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По материалам: Sivator

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